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Стало известно, как снизить риск инфаркта на 78%

Daily Mail: выработка восьми здоровых привычек снижает риск инфаркта на 78%

1:24
Наука

Отказ от вредных привычек, регулярный сон и физическая активность, правильное питание и поддержание нормальных уровней кровяного давления, глюкозы и холестерина в крови могут снизить риск инфаркта на 78%. Об этом рассказал Цзяньтао Ма, ведущий исследователь и профессор эпидемиологии Американской кардиологической ассоциации, в интервью изданию Daily Mail.

Daily Mail: выработка восьми здоровых привычек снижает риск инфаркта на 78%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ма отметил, что предотвратить инфаркт можно, следуя восьми основным правилам. Среди них отказ от курения и алкоголя, а также ограничение потребления жирной, сладкой и соленой пищи. Для здоровья сердца важно поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься физическими упражнениями и спать не менее семи часов в сутки.

Важной профилактической мерой также является постоянный контроль уровней сахара и холестерина в крови и регулярное отслеживание показателей кровяного давления.

По словам Ма, выполнение всех этих рекомендаций помогает снизить риск сердечного приступа на 78%, даже у людей с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Он пояснил, что ведение здорового образа жизни замедляет биологическое старение организма, снижая износ органов и тканей, включая сердце, на клеточном уровне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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