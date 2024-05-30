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После 36-часовой бессонницы участников эксперимента SIRIUS-23 "высадили на лунную поверхность"

Участников изоляционного эксперимента SIRIUS-23 подвергли 36-часовой депривации сна

1:41
Наука

С 20 по 21 мая участникам годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23 не давали спать, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН, реализующем этот проект.

Участников изоляционного эксперимента SIRIUS-23 подвергли 36-часовой депривации сна
Фото: ГНЦ РФ - ИМБП РАН is licensed under public domain

Целью искусственной бессонницы продолжительностью 36 часов было изучение влияния депривации сна на психологическое состояние экипажа. Всё это время подопытные были заняты делом — проводили инвентаризацию склада и были задействованы в работах по научной и операционно-технической программе. А когда все задания были выполнены, затеяли между собой дискуссии, чтобы не дать друг другу уснуть.

24 мая (192 полётные сутки) экипаж SIRIUS-23 завершил третью из запланированных серий десантных операций на лунную поверхность, длившуюся 72 часа. Под наблюдением наземных служб участники эксперимента имитировали внекорабельную деятельность в условиях Луны, смоделированных при помощи систем виртуальной (ВР) и смешанной (AR) реальности.

Вернувшись в жилой модуль, "космонавты" провели очередной этап исследований управления виртуальными моделями и физическим образцом дистанционно-управляемого антропоморфного робота, расположенного на мобильной платформе.

Международный изоляционный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station — Научное исследование в уникальном наземном комплексе), имитирующий годовую экспедицию на Луну, стартовал 14 ноября 2023 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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