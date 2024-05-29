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Мобильная связь обязательно должна подорожать хотя бы вдвое, иначе начнётся деградация сетей

Аналитик Муртазин: тарифы на мобильную связь должны быть в два раза выше

Наука » Технологии

Российская телекоммуникационная отрасль испытывает хроническое недофинансирование, и если положение не будет исправлено, это грозит деградацией сетей мобильной связи, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналитик Муртазин: тарифы на мобильную связь должны быть в два раза выше
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Ранее стало известно о претензиях ФАС к МТС в связи с увеличением платы за услуги, затронувшим более 30 миллионов абонентов. Оператор оправдывает повышение цен параллельным импортом оборудования, в том числе базовых станций.

"Основная проблема не в оборудовании, а в том, что помимо оборудования нужны деньги, чтобы его закупать. У нас недофинансирование отрасли. Главная проблема — когда нет денег на развитие и взять их негде", — объяснил Муртазин Pravda.Ru.

"Если недофинансирование будет продолжаться теми же темпами, мы увидим деградацию сетей", — предупредил он.

Это отразится не только на качестве сотовой связи. "Сегодня телеком — это составляющая экономики, — напомнил аналитик. — Это логистика. Например, маршрут до магазина, когда фура развозит товары, не будет прокладываться оптимальным способом просто потому, что мобильный интернет, навигация работают плохо. Это реальные убытки для бизнеса, для экономики, которые будут конвертироваться в рост цен на всё".

О развитии сетей и внедрении новых технологий говорить в такой ситуации уже не приходится. "У нас есть закон, согласно которому мы с этого года можем ставить только российские базовые станции 4G, с 2027 года — только российские базовые станции 5G. На данный момент этих станций не существует — их проектируют, их пытаются создать. Но проблема заключается в том, что российские базовые станции дороже, чем китайские, западные аналоги и так далее. Нам в любом случае нужно будет больше денег на это, и увеличение цены — это неизбежность, вопрос, насколько", — уверен Муртазин.

Рост тарифов ограничен государством. "Сегодня они формируются очень простым образом, а именно: ФАС, Минцифры договорились о том, что раз в год можно менять для абонента тариф на размер инфляции. Если у нас инфляция — 10%, то тариф изменится на 10%, но не больше. Вот это ограничение сегодня есть, оно самое серьёзное для рынка", — уточнил эксперт.

"Экономически обоснованная цена на сегодняшний день должна быть в два раза выше, чем она есть сегодня для большинства абонентов", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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