Мобильная связь будет и дальше дорожать — она и так в России одна из самых дешёвых в мире

Эксперт Кусков предупредил о росте тарифов на мобильную связь в России

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мобильная связь будет и дальше дорожать — она и так в России одна из самых дешёвых в мире, предупредил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0

Ранее стало известно о претензиях ФАС к МТС из-за необоснованного, как считает регулятор, повышения стоимости услуг связи для 30 с лишним миллионов абонентов.

Оператор, в свою очередь, уверяет, что эта мера вынужденная — из-за параллельного импорта телекоммуникационного оборудования. Но в ФАС заявили, что никаких документальных подтверждений обоснованности подорожания от МТС не получали.

"Вероятно, в этот вопрос следует внести ясность", — прокомментировал Кусков.

Он считает закономерным подорожание услуг связи в условиях санкций — ведь операторам приходится втридорога покупать базовые станции и другую высокотехнологичную аппаратуру.

К тому же сотовая связь в России — одна из самых дешёвых в мире, так что рост тарифов неизбежен, объяснил эксперт агентству "Прайм".

"Очень бы хотелось, чтобы Минцифры обратило внимание ФАС на предметность подобных дел", — заключил он.