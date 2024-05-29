Мобильная связь будет и дальше дорожать — она и так в России одна из самых дешёвых в мире, предупредил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее стало известно о претензиях ФАС к МТС из-за необоснованного, как считает регулятор, повышения стоимости услуг связи для 30 с лишним миллионов абонентов.
Оператор, в свою очередь, уверяет, что эта мера вынужденная — из-за параллельного импорта телекоммуникационного оборудования. Но в ФАС заявили, что никаких документальных подтверждений обоснованности подорожания от МТС не получали.
"Вероятно, в этот вопрос следует внести ясность", — прокомментировал Кусков.
Он считает закономерным подорожание услуг связи в условиях санкций — ведь операторам приходится втридорога покупать базовые станции и другую высокотехнологичную аппаратуру.
К тому же сотовая связь в России — одна из самых дешёвых в мире, так что рост тарифов неизбежен, объяснил эксперт агентству "Прайм".
"Очень бы хотелось, чтобы Минцифры обратило внимание ФАС на предметность подобных дел", — заключил он.
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