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Мобильная связь будет и дальше дорожать — она и так в России одна из самых дешёвых в мире

Эксперт Кусков предупредил о росте тарифов на мобильную связь в России

1:11
Наука » Технологии

Мобильная связь будет и дальше дорожать — она и так в России одна из самых дешёвых в мире, предупредил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт Кусков предупредил о росте тарифов на мобильную связь в России
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0

Ранее стало известно о претензиях ФАС к МТС из-за необоснованного, как считает регулятор, повышения стоимости услуг связи для 30 с лишним миллионов абонентов.

Оператор, в свою очередь, уверяет, что эта мера вынужденная — из-за параллельного импорта телекоммуникационного оборудования. Но в ФАС заявили, что никаких документальных подтверждений обоснованности подорожания от МТС не получали.

"Вероятно, в этот вопрос следует внести ясность", — прокомментировал Кусков.

Он считает закономерным подорожание услуг связи в условиях санкций — ведь операторам приходится втридорога покупать базовые станции и другую высокотехнологичную аппаратуру.

К тому же сотовая связь в России — одна из самых дешёвых в мире, так что рост тарифов неизбежен, объяснил эксперт агентству "Прайм".

"Очень бы хотелось, чтобы Минцифры обратило внимание ФАС на предметность подобных дел", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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