Спутниковый интернет Starlink "упал" по всему миру, но сбой удалось оперативно устранить

Starlink сообщил об устранении масштабного сбоя в своей работе

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Спутниковый интернет знаменитого американского миллиардера Илона Маска перестал работать в ночь на среду по всему миру, следует из данных Downdetector.

Фото: Wikimedia Commons by Donald Trung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Пользователи из США, Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики оставили на сервисе около 40 тысяч жалоб на сбои в работе Starlink.

Компания подтвердила проблему в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован).

"В настоящее время в сети Starlink произошёл сбой, и мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам в обновлении, как только проблема будет решена", — гласит твит.

К утру поток жалоб иссяк, а Starlink через полчаса после своего предыдущего поста отчитался об устранении проблемы.

Starlink — глобальная система, обеспечивающая широкополосным спутниковым интернетом миллионы абонентов по всему миру, её оператор — компания Илона Маска SpaceX.