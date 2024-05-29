Спутниковый интернет Starlink "упал" по всему миру, но сбой удалось оперативно устранить

Спутниковый интернет знаменитого американского миллиардера Илона Маска перестал работать в ночь на среду по всему миру, следует из данных Downdetector.
Пользователи из США, Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики оставили на сервисе около 40 тысяч жалоб на сбои в работе Starlink.
Компания подтвердила проблему в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован).
"В настоящее время в сети Starlink произошёл сбой, и мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам в обновлении, как только проблема будет решена", — гласит твит.
К утру поток жалоб иссяк, а Starlink через полчаса после своего предыдущего поста отчитался об устранении проблемы.
Starlink — глобальная система, обеспечивающая широкополосным спутниковым интернетом миллионы абонентов по всему миру, её оператор — компания Илона Маска SpaceX.
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