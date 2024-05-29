РМММ: революционная пленка, которая освежает ваши окна и снижает счета за кондиционер

Ученые создали материал "прозрачнее" стекла, который способен охлаждать помещения

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные создали пленку, которая способствует увеличению светового потока и охлаждению помещений в жаркие дни. Эта разработка получила название РМММ.

Фото: Wikipedia by Mike Newbry is licensed under public domain

Материал содержит микроскопические пирамидки, которые придают ему матовость, что позволяет увеличить количество проходящего света. Такая технология может быть полезна в теплицах, обеспечивая растениям больше света.

РМММ также способна отражать тепло инфракрасного излучения наружу, благодаря чему температура внутри помещения может снизиться на 6 градусов.

Материал обладает самоочищающимися свойствами благодаря пирамидальной структуре, которая задерживает воздух и частицы грязи под каплями воды, что позволяет избежать мытья окон.