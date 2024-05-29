Пугающая правда: калькулятор определит, сколько вам осталось жить

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В Британии ученые разработали "калькулятор смерти"

1:27
Наука

Британские ученые из Университета Восточной Англии создали калькулятор, который может определить предполагаемую дату смерти человека.

В Британии ученые разработали "калькулятор смерти"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В основу расчетов заложены показатели здоровья и образ жизни человека.

Разработчики подчеркивают, что их система была создана не из праздного интереса, а для продления продолжительности жизни.

Цель исследования заключается не только в стремлении продлить жизнь, но и в возможности планировать будущие финансовые цели и, самое главное, дату выхода на пенсию.

Программное обеспечение основано на данных исследований электронных медицинских карт пациентов.

Для этого ученые проанализировали показатели 110 000 здоровых людей в возрасте 35 лет.

Состояние здоровья участников обновлялось каждые шесть месяцев, что позволило вычислить предполагаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей.

Ключевые факторы риска включают такие заболевания, как диабет, гиперхолестеринемия, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, а также курение и прием статинов.

В настоящее время разрабатывается обновление приложения с учетом коронавирусной инфекции.

Пользователям необходимо будет ввести имя, возраст, пол, указать хронические заболевания и отношение к курению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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