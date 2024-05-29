Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия планирует возобновить импорт пшеницы из РФ
Почему нужно ежедневно есть куриные яйца
Топ 3 самых активных кошек: особенности
Народные способы борьбы с морковной мухой
Фейк дня: Дональд Трамп намерен бомбить Москву и Пекин
Эксперт Галов рассказал о телефонных мошенниках и защите данных
Яна Поплавская сожалеет о разводе Алсу
Дмитрий Суслов: "России стоит подумать о проведении ядерных испытаний"
Украина собрала подробное досье на каждого члена сборной РФ по спортивной гимнастике
Ученые обнаружили еще одну причину экстремальной жары на Венере

NatAstro: Венеру сотрясают многолетние извержения вулканов

1:54
Наука

Итальянские астрономы из Университета Аннуцио пришли к выводу, что на Венере все еще происходит вулканическая активность. Это подтверждают данные, собранные во время радиолокационного картирования планеты 30 лет назад. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

NatAstro: Венеру сотрясают многолетние извержения вулканов
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Команда проанализировала результаты сканирования, выполненного космическим аппаратом "Магеллан" с 1990 по 1992 год. В этот период зонд совершал облет Венеры на высоте 295 километров над ее поверхностью.

В прошлом Венера была схожа с Землей и имела океаны. Однако за миллиарды лет сильный парниковый эффект испарил всю воду, превратив планету в самый жаркий мир Солнечной системы со средней температурой около 465 °C.

Новое исследование выявило еще одну причину экстремальных условий на Венере. Анализ данных обнаружил лавовые потоки на склоне горы Сиф Монс и в западной части Ниобийской равнины. При этом сканирование "Магеллана" охватило лишь 16% поверхности планеты.

Ученые установили, что на Венере может происходить до 42 извержений вулканов за время полного оборота вокруг Солнца, причем 20 из них продолжаются более 1000 земных дней. Вулканические выбросы усиливают уже существующий мощный парниковый эффект.

Из-за чрезвычайно медленного вращения Венеры вокруг своей оси один день на ней длится дольше, чем один год. В пересчете на земные показатели это соответствует до 120 извержений в год. Исследователи отметили, что вулканическая активность на Венере сравнима с таковой на Земле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Последние материалы
Народные способы борьбы с морковной мухой
Фейк дня: Дональд Трамп намерен бомбить Москву и Пекин
Эксперт Галов рассказал о телефонных мошенниках и защите данных
Яна Поплавская сожалеет о разводе Алсу
Дмитрий Суслов: "России стоит подумать о проведении ядерных испытаний"
Украина собрала подробное досье на каждого члена сборной РФ по спортивной гимнастике
Терапевт Жито: сбои ЖКТ или неправильное питание могут вызвать икоту
Пять советов по пилингу, о которых вы не осведомлены
Ветеринары рассказали, почему у кота могут лысеть лапы
Туризм в РФ будут развивать за счёт пошлин на вино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников