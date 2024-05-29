Ученые обнаружили еще одну причину экстремальной жары на Венере

NatAstro: Венеру сотрясают многолетние извержения вулканов

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские астрономы из Университета Аннуцио пришли к выводу, что на Венере все еще происходит вулканическая активность. Это подтверждают данные, собранные во время радиолокационного картирования планеты 30 лет назад. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Команда проанализировала результаты сканирования, выполненного космическим аппаратом "Магеллан" с 1990 по 1992 год. В этот период зонд совершал облет Венеры на высоте 295 километров над ее поверхностью.

В прошлом Венера была схожа с Землей и имела океаны. Однако за миллиарды лет сильный парниковый эффект испарил всю воду, превратив планету в самый жаркий мир Солнечной системы со средней температурой около 465 °C.

Новое исследование выявило еще одну причину экстремальных условий на Венере. Анализ данных обнаружил лавовые потоки на склоне горы Сиф Монс и в западной части Ниобийской равнины. При этом сканирование "Магеллана" охватило лишь 16% поверхности планеты.

Ученые установили, что на Венере может происходить до 42 извержений вулканов за время полного оборота вокруг Солнца, причем 20 из них продолжаются более 1000 земных дней. Вулканические выбросы усиливают уже существующий мощный парниковый эффект.

Из-за чрезвычайно медленного вращения Венеры вокруг своей оси один день на ней длится дольше, чем один год. В пересчете на земные показатели это соответствует до 120 извержений в год. Исследователи отметили, что вулканическая активность на Венере сравнима с таковой на Земле.