Потребление брокколи потенциально снижает риск развития рака

Nutrients: сульфорафан в составе брокколи потенциально может снизить риск рака

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Испанской академии питания и диетологи, входящие в научный коллектив, выявили, что увеличенное потребление брокколи может уменьшить риск развития рака благодаря содержанию антиоксидантов, таких как сульфорафан и мирозиназа. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе работы исследователи проанализировали множество ранее опубликованных научных статей, изучающих связь между уровнями потребления брокколи и вероятностью возникновения различных типов рака. Мета-анализ показал, что низкое потребление этого овоща связано с более высокой распространённостью онкологических заболеваний. Учёные уточнили, что редким потреблением считается употребление брокколи от одного раза в неделю до трёх раз в месяц.

Регулярное употребление брокколи несколько раз в неделю было связано с уменьшением вероятности развития рака. Однако, из-за недостатка данных о механизмах этого эффекта, результаты имели ограниченную статистическую значимость.

Учёные предполагают, что терапевтический эффект брокколи объясняется наличием мощных антиоксидантов, таких как сульфорафан и мирозиназа, которые защищают клетки организма от повреждений и предотвращают воспалительные процессы.