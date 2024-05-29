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Стало известно, может ли кофе ослабить симптомы болезни Паркинсона

AnNeuro: кофе не нормализует регуляцию дофамина при болезни Паркинсона

1:52
Наука

Учёные из Университета Турку в Финляндии выяснили, что повышенное потребление кофеина не оказывает положительного влияния на дофаминовую систему у пациентов с болезнью Паркинсона. Эти результаты были опубликованы в журнале Annals of Neurology (AnNeuro).

AnNeuro: кофе не нормализует регуляцию дофамина при болезни Паркинсона
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленными движениями, тремором и нарушением рефлексов. С развитием болезни происходит дисфункция нейронов, вырабатывающих дофамин — нейромедиатор, участвующий в контроле движений.

Предыдущие исследования показывали, что потребление кофе может снижать риск развития болезни Паркинсона. Однако новая научная работа была направлена на оценку влияния кофеина на прогрессирование заболевания у уже заболевших людей.

В исследовании приняли участие 163 пациента на ранней стадии болезни Паркинсона и 40 здоровых добровольцев.

Дофаминовую функцию мозга участников оценивали дважды (в начале исследования и через шесть лет) с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ).

Также участники предоставили данные о своём рационе питания для отслеживания потребления кофеина. Кроме того, учёные провели биохимический анализ крови пациентов для выявления метаболитов кофеина.

Результаты показали, что повышенное потребление кофеина не улучшает дофаминовую систему у пациентов с болезнью Паркинсона. Кофеин не способствовал улучшению двигательной функции, но временно повышал активность гена-переносчика дофамина (DAT).

По мнению исследователей, этот эффект может затруднить анализ результатов визуализации мозга при диагностике болезни Паркинсона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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