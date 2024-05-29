Названа группа людей с высокими шансами на выживание при инсульте

ESOC: у людей с высоким доходом снижен риск летального исхода инсульта

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Гётеборгского университета (Германия) установили, что у людей с высоким доходом риск летального исхода при инсульте на 32% ниже по сравнению с менее обеспеченными лицами. Эти данные будут представлены на Европейской конференции по борьбе с инсультом (ESOC 2024) в Швейцарии.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В последнем исследовании были проанализированы данные более 6900 пациентов университетской больницы Сальгренска в Гётеборге, перенёсших инсульт. Целью исследования было выяснить связь между различными социальными факторами и вероятностью выживания при инсульте.

Исследование сосредоточилось на четырёх ключевых аспектах: место жительства, место рождения, уровень образования и финансовое благосостояние. Неблагоприятными факторами считались проживание в социально неблагополучных районах, рождение за пределами Европы, низкий уровень образования и дохода.

Результаты показали, что наличие одного неблагоприятного фактора увеличивало риск летального исхода при инсульте на 18%, а наличие двух-четырёх факторов — на 24%. У лиц с высоким доходом вероятность выживания при инсульте была на 32% выше по сравнению с менее обеспеченными пациентами.

Дополнительный анализ выявил связь между повышенным риском летального исхода при инсульте и такими факторами образа жизни, как отсутствие физических нагрузок, диабет, злоупотребление алкоголем и фибрилляция предсердий.