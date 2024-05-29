Ученые выявили участки мозга, играющие роль в развитии заикания

Brain: за заикание могут быть ответственны два крошечных участка мозга

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Турку (Финляндия) и Университета Торонто (Канада) совместно с коллегами из других стран обнаружили, что два небольших участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальная переходная область — могут играть важную роль в формировании заикания. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

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В своей работе ученые изучили два различных типа заикания: развившееся в детстве и приобретенное в более позднем возрасте. Они пояснили, что чаще всего заикание проявляется у детей, но также может быть вызвано повреждением мозга вследствие инсульта или других неврологических заболеваний.

Исследователи стремились понять, на какой нейронной основе основывается эта речевая проблема.

В исследовании использовались три независимых набора данных: отчеты о случаях приобретенного нейрогенного заикания после инсульта, результаты клинических исследований с участием людей с приобретенным заиканием после инсульта и информация о здоровье взрослых с постоянным заиканием.

Целью ученых было выяснить, связаны ли повреждения мозга, вызывающие приобретенное заикание, с определенной мозговой сетью. В ходе дополнительных исследований была обнаружена так называемая "сеть заикания" в левой части затылочного отверстия.

Эта сеть оказалась ответственной за движения губ и лица, а также за последовательность речи.

Кроме того, исследователи выявили два ранее не описанных участка мозга — клауструм и миндалевидно-триатальную переходную область.

Они установили, что активность этих областей позволяет выявить сходство между приобретенным и развившимся в раннем возрасте заиканием на нейронном уровне.