Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот что делать, чтобы рассада была мощная
Эксперты рассказали о преимуществах туристической страховки за границей
Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Мультимаскинг: инновационный подход к уходу за кожей
Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей
Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить
Молодым семьям помогут копить на ипотеки
Ученые раскрыли тайну происхождения "медленного" солнечного ветра

Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы

2:08
Наука

Британские астрономы из Нортумбрийского университета установили происхождение так называемых "медленных" солнечных ветров — потоков заряженных частиц, движущихся со скоростью менее 500 километров в секунду. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Солнечный ветер — это звездная плазма, непрерывно истекающая из короны Солнца со скоростью от 300 до 1,2 тыс. километров в секунду. Считается, что различия в скорости между быстрым и медленным солнечным ветром связаны с различными областями солнечной короны, из которых они исходят.

Для исследования команда использовала данные, собранные космическим аппаратом Solar Orbiter, который оснащен разнообразными научными инструментами для анализа плазмы и дистанционного зондирования.

Объединив фотоснимки и инструментальные данные, ученые впервые смогли четко определить место зарождения медленного солнечного ветра.

Это помогло понять, как он покидает Солнце и начинает путешествие в гелиосферу — гигантский пузырь вокруг Солнца и его планет, защищающий Солнечную систему от межзвездной радиации.

Команда проанализировала активность на поверхности Солнца и сопоставила её с потоками солнечного ветра, собранными зондом.

Они установили, что медленные потоки ветра исходят из области, где встречаются открытые и закрытые короны, подтверждая теорию, что медленный ветер может вырываться из замкнутых силовых линий магнитного поля.

"Каждая область Солнца может иметь уникальную комбинацию тяжелых ионов, определяющую химический состав потока солнечного ветра. Поскольку этот состав остается постоянным по мере его распространения в Солнечной системе, мы можем использовать эти ионы как "отпечатки пальцев", чтобы определить происхождение конкретного потока солнечного ветра в нижней части атмосферы Солнца", — отметила профессор Сьюзен Лепри, один из авторов исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Последние материалы
Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы
Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Мультимаскинг: инновационный подход к уходу за кожей
Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей
Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить
Молодым семьям помогут копить на ипотеки
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Москвичам рассказали, где покурить в аэропортах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников