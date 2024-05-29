Ученые раскрыли тайну происхождения "медленного" солнечного ветра

Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские астрономы из Нортумбрийского университета установили происхождение так называемых "медленных" солнечных ветров — потоков заряженных частиц, движущихся со скоростью менее 500 километров в секунду. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Солнечный ветер — это звездная плазма, непрерывно истекающая из короны Солнца со скоростью от 300 до 1,2 тыс. километров в секунду. Считается, что различия в скорости между быстрым и медленным солнечным ветром связаны с различными областями солнечной короны, из которых они исходят.

Для исследования команда использовала данные, собранные космическим аппаратом Solar Orbiter, который оснащен разнообразными научными инструментами для анализа плазмы и дистанционного зондирования.

Объединив фотоснимки и инструментальные данные, ученые впервые смогли четко определить место зарождения медленного солнечного ветра.

Это помогло понять, как он покидает Солнце и начинает путешествие в гелиосферу — гигантский пузырь вокруг Солнца и его планет, защищающий Солнечную систему от межзвездной радиации.

Команда проанализировала активность на поверхности Солнца и сопоставила её с потоками солнечного ветра, собранными зондом.

Они установили, что медленные потоки ветра исходят из области, где встречаются открытые и закрытые короны, подтверждая теорию, что медленный ветер может вырываться из замкнутых силовых линий магнитного поля.

"Каждая область Солнца может иметь уникальную комбинацию тяжелых ионов, определяющую химический состав потока солнечного ветра. Поскольку этот состав остается постоянным по мере его распространения в Солнечной системе, мы можем использовать эти ионы как "отпечатки пальцев", чтобы определить происхождение конкретного потока солнечного ветра в нижней части атмосферы Солнца", — отметила профессор Сьюзен Лепри, один из авторов исследования.