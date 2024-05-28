Шокирующее открытие: Египетские хирурги пытались победить рак еще 4000 лет назад

Врачи Древнего Египта пытались лечить рак мозга

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние египтяне, помимо прочего, были известны своими выдающимися достижениями в медицине, опережавшими свое время. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medicine, подчеркивает их медицинские навыки и достижения, демонстрируя, что египетские целители, возможно, пытались лечить рак более 4000 лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Группа медицинских исследователей из Германии, Испании и Великобритании изучила два черепа, хранившихся в Египте и в Кембриджском университете, чтобы узнать больше о заболеваемости раком в Древнем Египте и возможных методах лечения.

Один из черепов имел значительное повреждение, указывающее на разрушение тканей, вызванное опухолью головного мозга. Однако исследователей удивило наличие множества порезов вокруг повреждения, оставленных, по-видимому, острым металлическим инструментом, что указывает на использование медицинских инструментов.

Эта находка стала настоящим открытием. Несмотря на то, что египтяне умели лечить многие болезни, до сих пор не было археологических свидетельств агрессивного лечения рака.

"Это открытие является уникальным свидетельством попыток древнеегипетской медицины бороться с раком или исследовать его более 4000 лет назад", — отметил соавтор исследования профессор Эдгард Камарос из Университета Сантьяго-де-Компостела. "Это необычайная новая перспектива в нашем понимании истории медицины".

В этом исследовании ученые искали информацию о методах борьбы с раком и другими заболеваниями, которые могли повлиять на череп в Древнем Египте.

"Мы хотели узнать о роли рака в прошлом, его распространенности и взаимодействии древних обществ с этой патологией", — пояснила ведущий автор исследования Татьяна Тондини из Тюбингенского университета.

Для этого исследователи изучили два черепа со шрамами, найденные на египетской земле. Один из черепов принадлежал мужчине в возрасте 30-35 лет, жившему между 2687 и 2345 годами до н. э., а другой — пожилой женщине старше 50 лет, жившей между 663 и 343 годами до н. э.

Череп мужчины имел крупное поражение, указывающее на опухоль головного мозга в конце его жизни. В других местах черепа было обнаружено около 30 небольших метастаз, что свидетельствует о распространении рака.

Исследователи были рады возможности проанализировать реакцию египетских медиков на это заболевание. Как оказалось, их реакция была весьма неожиданной.