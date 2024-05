Шокирующее открытие: Египетские хирурги пытались победить рак еще 4000 лет назад

Древние египтяне, помимо прочего, были известны своими выдающимися достижениями в медицине, опережавшими свое время. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medicine, подчеркивает их медицинские навыки и достижения, демонстрируя, что египетские целители, возможно, пытались лечить рак более 4000 лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International