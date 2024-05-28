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Подводные тайны: открытие на острове Парсонс раскрывает новую дату миграции в Америку

Миграция в Америку потенциально произошла на 7000 лет раньше, чем считалось

3:51
Наука

Одна из самых активно обсуждаемых тем в области археологии — вопрос о прибытии людей в Америку — получила новый импульс благодаря свежим данным, обнаруженным на острове Парсонс в штате Мэриленд. Эти данные предполагают пересмотреть установленную временную линию на целых 7000 лет.

Миграция в Америку потенциально произошла на 7000 лет раньше, чем считалось
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Чесапикском заливе было обнаружено 286 артефактов, среди которых самым древним оказался предмет, замурованный в древесину на юго-западной окраине залива и созданный в период, когда большая часть континента была покрыта ледником.

Однако методы датирования, использованные для определения времени первого проживания человека на этом месте, вызывают неоднозначность и не все исследователи согласны с ними.

Сага о первых американцах привлекает внимание как широкой публики, так и ученых, часто сопровождаясь ожесточенными спорами. Недавно к этим дискуссиям присоединился геолог Дэррин Лоури, независимый исследователь, который совершил с командой 93 экспедиции на остров Парсонс.

Изучение самого острова Парсонс ставит перед учеными множество трудностей из-за его быстрой эрозии, вызванной приливами и изменением уровня моря. Район, где были найдены артефакты, сейчас находится под водой, что подчеркивает необходимость немедленного изучения и документирования этих мест перед их полным исчезновением.

"Этот визит лишь подтвердил мою решимость уделить внимание этому периоду, поскольку он представляет собой крайне хрупкую страницу в истории. Она находится под угрозой исчезновения, и мы рискуем утратить всю значимость этих мест и артефактов навсегда", — отмечает археолог Себастьен Лакомб из Университета Бингемтона.

Если интерпретация Лоури окажется верной, остров Парсонс может переписать историю древних народов Америки, возникая новые вопросы о миграционных потоках и происхождении современных американцев индейского происхождения.

Сложность ситуации увеличивается из-за статуса Даррина Лоури как независимого исследователя. Вместо публикации своих результатов в ученых журналах, Лоури предпочел представить свои выводы в онлайн-рукописи объемом 260 страниц, презентовав ее непосредственно на острове Парсонс.

Он утверждает, что процесс рецензирования в археологии часто препятствует открытию новых идей, придерживаясь старых парадигм. Его выбор обойти традиционные каналы публикации отражает его разочарование в системе, которую он считает громоздкой и, в определенных случаях, предвзятой.

Путь Лоури в области археологии начался еще в детстве, когда он изучал берега Чесапикского залива недалеко от своего дома на острове Тилман, расположенного к юго-западу от Парсонса.

Его интерес к раскрытию тайн прошлого был возбужден случайным находком в 1977 году, когда девятилетний Лоури обнаружил характерный каменный наконечник снаряда, похожий на те, которые ассоциировались с культурой Хлодвига, предполагаемыми первыми обитателями Америки. Это событие зажгло в нем страсть к изучению археологии и привело к последующим исследованиям.

С годами Лоури продолжал углублять свои знания и исследования, постепенно раскрывая тайну древнего присутствия человека в этом регионе. Наблюдение за природными процессами, влияющими на формирование береговой линии, и изучение археологических находок укрепляли его уверенность в том, что под водой залива скрывается еще много неоткрытого.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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