Революция в медицине: исследователи восстанавливают речь после инсульта

Группа специалистов из Калифорнийского университета объявила о значительном прорыве в восстановлении речи у пациента, потерявшего эту способность после инсульта.
В их исследовании, опубликованном на портале Nature: Biomedical Engineering, описывается успешная имплантация интерфейса мозг-компьютер (BCI) и применение методов искусственного интеллекта для восстановления речи.
Исследование было направлено на анализ мозговой активности, связанной с речью, и использование этих данных для восстановления коммуникативных навыков. В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на одном языке, это исследование занималось расшифровкой речи у билингвального пациента, владеющего испанским и английским языками.
Используя электрокортикографию вместе с методами глубокого обучения и статистическими моделями, исследователи разработали способ записи и расшифровки мозговой активности при произнесении предложений на обоих языках.
Это стало возможным без необходимости вручную указывать целевой язык благодаря общим артикуляционным представлениям речевого тракта, применимым к различным языкам.
Данный метод показывает, что общие кортикальные артикуляционные представления сохраняются даже после утраты речи и могут быть использованы для декодирования нескольких языков без создания специализированных декодеров для каждого из них.
Таким образом, результаты этого исследования открывают новые возможности для разработки технологий восстановления речи у пациентов с афазией и другими речевыми нарушениями.
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