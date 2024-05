Революция в медицине: исследователи восстанавливают речь после инсульта

Группа специалистов из Калифорнийского университета объявила о значительном прорыве в восстановлении речи у пациента, потерявшего эту способность после инсульта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository