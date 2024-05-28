Революция в медицине: исследователи восстанавливают речь после инсульта

Искусственный интеллект восстановил речь у пациента после инсульта

Группа специалистов из Калифорнийского университета объявила о значительном прорыве в восстановлении речи у пациента, потерявшего эту способность после инсульта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В их исследовании, опубликованном на портале Nature: Biomedical Engineering, описывается успешная имплантация интерфейса мозг-компьютер (BCI) и применение методов искусственного интеллекта для восстановления речи.

Исследование было направлено на анализ мозговой активности, связанной с речью, и использование этих данных для восстановления коммуникативных навыков. В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на одном языке, это исследование занималось расшифровкой речи у билингвального пациента, владеющего испанским и английским языками.

Используя электрокортикографию вместе с методами глубокого обучения и статистическими моделями, исследователи разработали способ записи и расшифровки мозговой активности при произнесении предложений на обоих языках.

Это стало возможным без необходимости вручную указывать целевой язык благодаря общим артикуляционным представлениям речевого тракта, применимым к различным языкам.

Данный метод показывает, что общие кортикальные артикуляционные представления сохраняются даже после утраты речи и могут быть использованы для декодирования нескольких языков без создания специализированных декодеров для каждого из них.

Таким образом, результаты этого исследования открывают новые возможности для разработки технологий восстановления речи у пациентов с афазией и другими речевыми нарушениями.