Опровергнуты пугающие прогнозы об аномально жарком лете в Тюмени и области

Климатолог Хорошавин усомнился в жаре в Тюмени этим летом

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Вопреки пугающим прогнозам, температура этим летом в Тюмени и области не будет зашкаливать, сообщает Megatyumen.ru.

Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu is licensed under CC BY-SA 3.0

В феврале синоптики обещали аномально жаркое лето в регионе. Причиной они называли резко возросшую активность Эль-Ниньо — регулярного климатического явления в Тихом океане.

"Это поток тёплой воды на поверхности океана вдоль экватора. Он выделяет в атмосферу тепло, избыток которого перестраивает традиционные (нормальные) потоки воздушных масс, что приводит к непредсказуемым погодным проявлениям. Где-то начинаются проливные дожди, а где-то экстремальная жара", — объяснил tmn.aif.ru климатолог Виталий Хорошавин.

"Но нужно понимать, что в условиях умеренных широт и континентального климата (территория Тюменской области) влияние Эль-Ниньо ограничено местными факторами", — подчеркнул он.

Кроме того, с апреля интенсивность Эль-Ниньо стала стихать, что сделало прогноз экстремальной жары на лето-2024 совсем сомнительным.