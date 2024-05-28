Опровергнуты пугающие прогнозы об аномально жарком лете в Тюмени и области

Вопреки пугающим прогнозам, температура этим летом в Тюмени и области не будет зашкаливать, сообщает Megatyumen.ru.
В феврале синоптики обещали аномально жаркое лето в регионе. Причиной они называли резко возросшую активность Эль-Ниньо — регулярного климатического явления в Тихом океане.
"Это поток тёплой воды на поверхности океана вдоль экватора. Он выделяет в атмосферу тепло, избыток которого перестраивает традиционные (нормальные) потоки воздушных масс, что приводит к непредсказуемым погодным проявлениям. Где-то начинаются проливные дожди, а где-то экстремальная жара", — объяснил tmn.aif.ru климатолог Виталий Хорошавин.
"Но нужно понимать, что в условиях умеренных широт и континентального климата (территория Тюменской области) влияние Эль-Ниньо ограничено местными факторами", — подчеркнул он.
Кроме того, с апреля интенсивность Эль-Ниньо стала стихать, что сделало прогноз экстремальной жары на лето-2024 совсем сомнительным.
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