Новый взгляд на вымирание неандертальцев: все дело в родительской заботе

Найдена еще одна причина, приведшая неандертальцев к вымиранию

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Неандертальцы жили в эпоху, когда борьба за выживание была особенно острой. Суровые условия плейстоценовой Европы считаются одним из факторов их вымирания. Недавно ученые обратили внимание на еще один важный аспект: стресс, переживаемый детьми в первые годы жизни.

В журнале Scientific Reports опубликовано исследование международной группы ученых, которые пришли к выводу, что высокий уровень стресса у детей мог стать одним из триггеров вымирания неандертальцев. Однако ученые признают, что и наши предки, гомо сапиенсы, также жили в сложных условиях, и их дети тоже подвергались стрессу.

Различие заключается в том, что стресс у детей этих двух групп приходился на разные возрастные периоды, и родители реагировали на детские проблемы по-разному.

Анализ зубной эмали останков неандертальцев и сапиенсов показал, что в раннем возрасте дети обоих видов гоминидов испытывали примерно одинаковый уровень стресса. Однако у наших предков пик стресса приходился на возраст от года до трех лет, когда их отлучали от груди.

У неандертальцев этот период был с двух до четырех лет, что затягивало период перехода на другое питание после грудного вскармливания.

Риски недоедания, вероятно, существовали у обоих видов. Но гомо сапиенсы, скорее всего, больше заботились о потомстве, что помогало им быстрее справляться с этими трудностями. У неандертальцев дети чаще оставались без достаточного ухода, и их стресс затягивался, ослабляя иммунную защиту организма.

Это могло дать гомо сапиенсам преимущество в выживании по сравнению с неандертальцами.