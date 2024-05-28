Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГД предложила включить восстановление после родов в ОМС
В Санкт-Петербурге ребёнок опёрся на москитную сетку и вылетел из открытого окна
Российские планирующие бомбы сломили боевой дух армии Украины
Великий Волжский путь пройдет через Чувашию и её соседей
Кинологи назвали самые простые породы собак
Куриные фрикадельки с соусом чили и клюквой: ароматное блюдо
Топ-3 самых бесстрашных пород кошек
Блогер Лерчкек нарвалась на хейт за плохое пение: "Кровь из ушей"
Эксперт Зубец дал рекомендации по накоплению средств
Новый взгляд на вымирание неандертальцев: все дело в родительской заботе

Найдена еще одна причина, приведшая неандертальцев к вымиранию

1:50
Наука

Неандертальцы жили в эпоху, когда борьба за выживание была особенно острой. Суровые условия плейстоценовой Европы считаются одним из факторов их вымирания. Недавно ученые обратили внимание на еще один важный аспект: стресс, переживаемый детьми в первые годы жизни.

В журнале Scientific Reports опубликовано исследование международной группы ученых, которые пришли к выводу, что высокий уровень стресса у детей мог стать одним из триггеров вымирания неандертальцев. Однако ученые признают, что и наши предки, гомо сапиенсы, также жили в сложных условиях, и их дети тоже подвергались стрессу.

Различие заключается в том, что стресс у детей этих двух групп приходился на разные возрастные периоды, и родители реагировали на детские проблемы по-разному.

Анализ зубной эмали останков неандертальцев и сапиенсов показал, что в раннем возрасте дети обоих видов гоминидов испытывали примерно одинаковый уровень стресса. Однако у наших предков пик стресса приходился на возраст от года до трех лет, когда их отлучали от груди.

У неандертальцев этот период был с двух до четырех лет, что затягивало период перехода на другое питание после грудного вскармливания.

Риски недоедания, вероятно, существовали у обоих видов. Но гомо сапиенсы, скорее всего, больше заботились о потомстве, что помогало им быстрее справляться с этими трудностями. У неандертальцев дети чаще оставались без достаточного ухода, и их стресс затягивался, ослабляя иммунную защиту организма.

Это могло дать гомо сапиенсам преимущество в выживании по сравнению с неандертальцами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским
Кинологи назвали самые простые породы собак
Куриные фрикадельки с соусом чили и клюквой: ароматное блюдо
Найдена еще одна причина, приведшая неандертальцев к вымиранию
Топ-3 самых бесстрашных пород кошек
Блогер Лерчкек нарвалась на хейт за плохое пение: "Кровь из ушей"
Эксперт Зубец дал рекомендации по накоплению средств
Чем подкормить малину в начале июня?
8-летняя девочка примет участие в создании мультсериала "Умка"
Голкипер "Краснодара" Сафонов приехал в Париж для прохождения медкомиссии для "ПСЖ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников