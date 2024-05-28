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Что будет в случае уничтожения крупнейших производств микрочипов ASML и TSMC: "Мир не умрёт" — жили же как-то раньше

Эксперт Власов оценил последствия уничтожения производства микрочипов на Тайване

Наука » Технологии

Два крупнейших в мире производителя микроэлектроники ASML и TSMC пригрозили удалённой остановкой работы оборудования или даже его уничтожением в случае вторжения китайских войск на Тайвань. О такой возможности сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Эксперт Власов оценил последствия уничтожения производства микрочипов на Тайване
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

На Тайване сосредоточено до 90% всего мирового производства самых передовых микрочипов. Чем грозит его прекращение, Pravda.Ru узнала у эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.

"Мир не умрёт", — сразу успокоил он.

"Какие-то суперкомпьютеры придётся отложить, пока кто-то не наладит это производство. Может быть, Китай, скорее всего, Китай наладит производство. Может быть, во Вьетнам и Малайзию перенесут, новые станки туда завезут. Это неважно. Но, мне кажется, что никакого апокалипсиса не будет", — пояснил специалист.

Массовое производство бытовой электроники, гаджетов, компьютеров точно не остановится, заверил Власов. "Тем более Китай семимильными шагами развивает свое производство микрочипов", — заметил он.

"Естественно, на какое-то время возникнет дефицит, подрастут цены. Но это как с газом в Европе: был и по 2000 евро, а сейчас — 250. Как-то наладятся альтернативные поставки — рынок пустоты не терпит", — предсказал эксперт.

Россияне на себе вряд ли почувствуют — наша страна и так до предела окольцована санкциями.

"Вернёмся к некоторой технике, к некоторым технологиям предыдущего поколения. Если брать простого человека — мы не берём какие-то производственные задачи, возьмём простого человека, — немножко отвыкнем от привычки телефон свой менять каждые три года. Уже многие отвыкли менять машину каждые три года. Микроволновки и холодильники будем реже менять. В конце концов, жили как-то, когда один холодильник мог служить целую жизнь — купили и пользуемся. И ничего с ним такого не происходило", — напомнил Власов.

"В конце концов, мы же тоже производим микрочипы. Правда, пока они ещё самые большие в мире. Но, тем не менее, во все карты "Тройка", социальные карты отечественные микрочипы вставляются. Насколько я понимаю, для военных нужд мы используем, по большей мере, свои чипы", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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