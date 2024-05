Что будет в случае уничтожения крупнейших производств микрочипов ASML и TSMC: "Мир не умрёт" — жили же как-то раньше

Два крупнейших в мире производителя микроэлектроники ASML и TSMC пригрозили удалённой остановкой работы оборудования или даже его уничтожением в случае вторжения китайских войск на Тайвань. О такой возможности сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain