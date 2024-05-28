Неожиданное открытие: узнайте, как ночные кошмары могут сигнализировать о смертельной болезни

Daily Mail: частые ночные кошмары могут быть симптомом опасной болезни

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Издание Daily Mail опубликовало результаты нового исследования, посвященного причинам частых ночных кошмаров. Оказалось, что одна из причин, о которой мало кто задумывается, может быть связана с серьезным аутоиммунным заболеванием — системной красной волчанкой.

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Системная красная волчанка — это заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать здоровые ткани организма. Болезнь характеризуется обильной сыпью, болями в мышцах и суставах, сильной усталостью и истощением нервной системы. Периоды обострений могут длиться неделями.

В исследовании приняли участие 700 человек, данные которых были тщательно проанализированы. Оказалось, что кошмарные сны являются одним из самых частых симптомов заболевания. В 30% случаев кошмары начинались примерно за год до постановки диагноза, а в периоды обострений они становились еще более частыми.

Среди типичных сюжетов снов были сцены нападений, раздавливания, запертости и потери кожи.

Кроме кошмаров, ряд пациентов сообщал о галлюцинациях и ощущении дезориентации в пространстве и времени. Ученые отмечают, что ранее врачи не связывали эти симптомы с волчанкой, что приводило к ошибочным диагнозам психических расстройств. Исследователи считают, что такие проявления вызваны атаками иммунной системы на ткани мозга.