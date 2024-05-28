Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Линдт рассказала, что сразу сообщила Валерию Золотухину о своей беременности
Рестораторы в РФ будут обязаны выделить квоту в меню для отечественных вин
Кинологи назвали 3 главных страха любой собаки
Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом
Дроны и теракты: страховые компании адаптируются к новым рискам
Боремся с болезнями на деревьях: рассказываем как
Бузова поздравила фк "Зенит": "это характер, которы отличает жителей Петербурга"
Что внешний вид машины говорит о её владельце: мнение психотерапевта
The Conversation: многие антидепрессанты для лечения боли не доказали эффективность
Первый в мире нейроимплант для незрячих: ELVIS V расширяет горизонты с помощью искусственного интеллекта

В РФ разработан нейроимплант, позволяющий незрячим читать текст

1:59
Наука

В России разработан новый нейроимплант под названием ELVIS V, который открывает для незрячих людей возможность не только распознавать объекты, но и читать текст. Это важное достижение в сфере медицинской технологии, расширяющее горизонты для людей с ограниченным зрением.

В РФ разработан нейроимплант, позволяющий незрячим читать текст
Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Главным преимуществом системы ELVIS V является интеграция алгоритмов искусственного интеллекта. Эти алгоритмы обрабатывают изображения, получаемые от камеры импланта, выделяя ключевые детали, такие как контуры объектов, и передают эту информацию в виде электрических импульсов непосредственно в зрительную кору мозга пациента.

Кроме того, система оснащена алгоритмами машинного зрения, которые в реальном времени помогают пациенту определять объекты перед ним, включая текст на страницах книг.

На данный момент ни в одной стране мира не существует сертифицированных нейроимплантов для восстановления зрения. Проект ELVIS V нацелен на то, чтобы стать первым сертифицированным имплантом, доступным для массового использования среди незрячих людей.

Система ELVIS V состоит из трех основных компонентов: камеры, беспроводного передатчика и микрокомпьютера. Камера захватывает окружающее изображение, которое затем обрабатывается микрокомпьютером с использованием интеллектуальных алгоритмов.

Результат обработки передается в зрительную кору мозга пациента с помощью беспроводного передатчика, который также контролирует стимуляцию чипа, установленного на голове.

Нейроимплант ELVIS V представляет значительный прогресс в области медицинских устройств, предназначенных для помощи людям с нарушениями зрения.

Он подтверждает важную роль технологий искусственного интеллекта в улучшении качества жизни и обеспечении равных возможностей для всех.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Последние материалы
Ирина Линдт рассказала, что сразу сообщила Валерию Золотухину о своей беременности
Рестораторы в РФ будут обязаны выделить квоту в меню для отечественных вин
Кинологи назвали 3 главных страха любой собаки
Фетучини Альфредо: итальянская паста с нежнейшим сливочным соусом
Дроны и теракты: страховые компании адаптируются к новым рискам
Боремся с болезнями на деревьях: рассказываем как
Бузова поздравила фк "Зенит": "это характер, которы отличает жителей Петербурга"
Что внешний вид машины говорит о её владельце: мнение психотерапевта
The Conversation: многие антидепрессанты для лечения боли не доказали эффективность
Увлажняющий скраб для душа с маслом ши: рецепт для сияющей кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников