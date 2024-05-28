Первый в мире нейроимплант для незрячих: ELVIS V расширяет горизонты с помощью искусственного интеллекта

В РФ разработан нейроимплант, позволяющий незрячим читать текст

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В России разработан новый нейроимплант под названием ELVIS V, который открывает для незрячих людей возможность не только распознавать объекты, но и читать текст. Это важное достижение в сфере медицинской технологии, расширяющее горизонты для людей с ограниченным зрением.

Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Главным преимуществом системы ELVIS V является интеграция алгоритмов искусственного интеллекта. Эти алгоритмы обрабатывают изображения, получаемые от камеры импланта, выделяя ключевые детали, такие как контуры объектов, и передают эту информацию в виде электрических импульсов непосредственно в зрительную кору мозга пациента.

Кроме того, система оснащена алгоритмами машинного зрения, которые в реальном времени помогают пациенту определять объекты перед ним, включая текст на страницах книг.

На данный момент ни в одной стране мира не существует сертифицированных нейроимплантов для восстановления зрения. Проект ELVIS V нацелен на то, чтобы стать первым сертифицированным имплантом, доступным для массового использования среди незрячих людей.

Система ELVIS V состоит из трех основных компонентов: камеры, беспроводного передатчика и микрокомпьютера. Камера захватывает окружающее изображение, которое затем обрабатывается микрокомпьютером с использованием интеллектуальных алгоритмов.

Результат обработки передается в зрительную кору мозга пациента с помощью беспроводного передатчика, который также контролирует стимуляцию чипа, установленного на голове.

Нейроимплант ELVIS V представляет значительный прогресс в области медицинских устройств, предназначенных для помощи людям с нарушениями зрения.

Он подтверждает важную роль технологий искусственного интеллекта в улучшении качества жизни и обеспечении равных возможностей для всех.