Секрет уменьшения мозга раскрыт: как коллективный разум мог изменить нашу голову

Исследователи из США пришли к выводу, что средний размер человеческого мозга уменьшился, что произошло приблизительно 3 тысячи лет назад. Ранее, более 1,5-2 миллионов лет назад, наблюдался рост размеров этого органа. Сотрудники Дартмутского колледжа высказали предположения о причинах этого изменения.
Специалисты заметили, что научное сообщество долгое время сталкивалось с загадкой уменьшения размеров мозга современного человека по сравнению с его древними предками.
Однако недавно была сформулирована гипотеза, основанная на изучении структур муравейников.
Исследования показали, что размер мозга насекомых сокращается с увеличением организованности и сложности колоний.
Это привело к выводу, что с развитием общества и появлением коллективного разума некоторые функции, ранее выполнявшиеся индивидуально мозгом, были переданы коллективной интеллектуальной деятельности.
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