Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Мария Ильюхина назвала поступок продюсеров, заменивших её в "Ворониных" предательским
Глава Молдавии предоставила гражданство музыкантам группы "Би-2" и их семьям
До 10 лет тюрьмы: четверо россиян обвиняются в масштабной страховой махинации
Новостройки в Дубае дешевле на 25%, чем в Москве
Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Секрет уменьшения мозга раскрыт: как коллективный разум мог изменить нашу голову

Почему уменьшился мозг современного человека

1:02
Наука

Исследователи из США пришли к выводу, что средний размер человеческого мозга уменьшился, что произошло приблизительно 3 тысячи лет назад. Ранее, более 1,5-2 миллионов лет назад, наблюдался рост размеров этого органа. Сотрудники Дартмутского колледжа высказали предположения о причинах этого изменения.

Почему уменьшился мозг современного человека
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Специалисты заметили, что научное сообщество долгое время сталкивалось с загадкой уменьшения размеров мозга современного человека по сравнению с его древними предками.

Однако недавно была сформулирована гипотеза, основанная на изучении структур муравейников.

Исследования показали, что размер мозга насекомых сокращается с увеличением организованности и сложности колоний.

Это привело к выводу, что с развитием общества и появлением коллективного разума некоторые функции, ранее выполнявшиеся индивидуально мозгом, были переданы коллективной интеллектуальной деятельности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
Новостройки в Дубае дешевле на 25%, чем в Москве
Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"
Почему уменьшился мозг современного человека
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова
Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников