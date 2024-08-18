Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-4 способа испортить интерьер окнами
Как формируется страховая пенсия у работников силовых структур?
Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием
Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
4 признака старения волос
У дачников будут забирать пустующие участки
Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
С какого возраста можно заключать договора страхования?
Врач Нагиева: добавки с жирными кислотами "Омега-3" нельзя принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях

Сенсационное открытие: новая теория объясняет, как образовались ледники на Антарктиде

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды
1:31
Наука

Согласно новым научным исследованиям, формирование ледников на Антарктиде произошло приблизительно 34 миллиона лет назад. До недавнего времени считалось, что это было вызвано критическим уменьшением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, связывающую образование ледников с изменениями в океаническом дне.

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Группа исследователей из различных стран, включая Великобританию и Нидерланды, предполагает, что формирование ледяной шапки на Антарктиде произошло из-за изменений в океаническом дне. В то время как ранее считалось, что главной причиной были только изменения в атмосфере Земли, сейчас ученые добавили в этот процесс также и тектоническое движение.

Предполагается, что эти тектонические изменения повлияли на циркуляцию вод в Южном океане. Ученые разработали новую модель океана, в которой был точно воссоздан рельеф дна океана в прошлом.

Исследования показали, что именно тектоническое движение сыграло ключевую роль в изменениях теплообмена в Южном океане.

Согласно исследователям, если бы не понижение океанического дна, морские течения продолжали бы нести тепло к берегам Антарктиды, как это было ранее.

Однако опускание рельефа дна на 300 метров снизило скорость течения и привело к понижению температуры воды на 2-5 градусов Цельсия.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. == Литература == Котляков В. М. Мир снега и льда. — М.: Наука, 1994. — 286 с. — ISBN 5-02-003778-8 Котляков В. М. Снежный покров Земли и ледники. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. Hambrey M., Alean J. Glaciers. — Cambridge, Cambridge University Press, 1992. — 208 pp. — ISBN 0-521-41915-8

Обсудить
Популярное
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки

Простой и вкусный рецепт яблочного пирога. Песочное тесто получается нежным и рассыпчатым, а яблочно-карамельная начинка буквально тает во рту. Рекомендуем использовать для выпечки яблоки двух-трёх сортов, чтобы вкусовая палитра пирога была богаче и выразительнее.

Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Последние материалы
Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием
Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
4 признака старения волос
У дачников будут забирать пустующие участки
Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
С какого возраста можно заключать договора страхования?
Врач Нагиева: добавки с жирными кислотами "Омега-3" нельзя принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях
Советы по выбору коврика для ванной
Какой штраф полагается за забытые дома права
ФК "Челси" заинтересован футболистом Санчо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.