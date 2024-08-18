Сенсационное открытие: новая теория объясняет, как образовались ледники на Антарктиде

Согласно новым научным исследованиям, формирование ледников на Антарктиде произошло приблизительно 34 миллиона лет назад. До недавнего времени считалось, что это было вызвано критическим уменьшением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, связывающую образование ледников с изменениями в океаническом дне.
Группа исследователей из различных стран, включая Великобританию и Нидерланды, предполагает, что формирование ледяной шапки на Антарктиде произошло из-за изменений в океаническом дне. В то время как ранее считалось, что главной причиной были только изменения в атмосфере Земли, сейчас ученые добавили в этот процесс также и тектоническое движение.
Предполагается, что эти тектонические изменения повлияли на циркуляцию вод в Южном океане. Ученые разработали новую модель океана, в которой был точно воссоздан рельеф дна океана в прошлом.
Исследования показали, что именно тектоническое движение сыграло ключевую роль в изменениях теплообмена в Южном океане.
Согласно исследователям, если бы не понижение океанического дна, морские течения продолжали бы нести тепло к берегам Антарктиды, как это было ранее.
Однако опускание рельефа дна на 300 метров снизило скорость течения и привело к понижению температуры воды на 2-5 градусов Цельсия.
Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.
Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. == Литература == Котляков В. М. Мир снега и льда. — М.: Наука, 1994. — 286 с. — ISBN 5-02-003778-8 Котляков В. М. Снежный покров Земли и ледники. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. Hambrey M., Alean J. Glaciers. — Cambridge, Cambridge University Press, 1992. — 208 pp. — ISBN 0-521-41915-8
Простой и вкусный рецепт яблочного пирога. Песочное тесто получается нежным и рассыпчатым, а яблочно-карамельная начинка буквально тает во рту. Рекомендуем использовать для выпечки яблоки двух-трёх сортов, чтобы вкусовая палитра пирога была богаче и выразительнее.