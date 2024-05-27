Учёные проанализировали терабайты фотографий Солнца и поняли, что творится в полутени его пятен

Уже 14 лет космическая обсерватория SDO каждые 12 секунд фотографирует Солнце

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Института солнечно-земной физики СО РАН описали основные свойства колебаний в разных частях пятен на Солнце. Их статья вышла в первом номере журнала "Солнечно-земная физика" за 2024 год, сообщила пресс-служба ИСЗФ СО РАН в понедельник.

Фото: NASA is licensed under public domain

Основой для этой работы стали данные автоматизированного солнечного телескопа Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН в поселке Монды (Республика Бурятия). Этот прибор наблюдает нашу звезду в двух спектральных линиях, что позволяет составить объёмную картину происходящего в зонах солнечной активности.

"Также использованы данные спутниковой обсерватории SDO, которая наблюдает Солнце одновременно в нескольких спектральных линиях, снимки делаются каждые 12 секунд на протяжении 14 лет", — добавил доктор физико-математических наук Николай Кобанов, ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН.

Обсерватория солнечной динамики (англ. Solar Dynamics Observatory — SDO) запущена в 2010 году. Изначально рассчитанная на пять лет работы, всё это время она продолжает снимать Солнце каждые 12 секунд и, по прогнозам NASA, останется в строю до 2030-го. Аппарат передаёт на Землю около 3 терабайт данных каждые сутки.

Из этого колоссального массива информации данных учёным интереснее всего данные о небольших вспышках.

"Мелких вспышек на Солнце очень много, поэтому именно с их помощью можно измерять параметры распространения волн в атмосфере звезды, ведь эти вспышки значительно не меняют характеристики среды", — объяснил Кобанов.

Результатом стали измерение скорости распространения волновых возмущений в атмосфере Солнца и регистрация колебаний в зоне эвершедовских течений, характерных для полутени пятен.

SDO