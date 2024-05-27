Назван главный враг природных фильтраторов из прудов, луж и очистных сооружений — соль

Биологи определили критичную солёность воды для планктонных рачков — 3,5 г/л

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Сильная засоленность воды вредит живущим в ней планктонным рачкам, установили учёные Красноярского научного центра СО РАН. Результаты их исследований опубликованы в журнале Aquatic Ecology, сообщает в понедельник группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.

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Объектом изучения стал очень распространённый вид планктонных рачков Moina macrocopa. Эти неприхотливые создания в изобилии населяют озёра, пруды, лужи и даже очистные сооружения. Они бурно размножаются, служат кормом для рыб и считаются природными фильтраторами.

Летом эти ракообразные вылупляются из яиц сразу после отложения, а по осени самки создают запас яиц на дне, и потомство из них появляется уже весной. Хитиновый покров надёжно защищает эмбрионы от неблагоприятных факторов среды, в том числе, как выяснили биологи, и от чрезмерной солёности воды.

А вот новорождённым рачкам соль оказалась страшно вредна.

"Мы предполагаем, что эмбрион чувствителен к действию повышенной солёности на ранней стадии развития. Фактор стресса — солёность, присутствующий при вылуплении самок, влияет на жизненный цикл рачков. Самки живут в два раза меньше и производят меньше потомства", — пояснила научный сотрудник Института биофизики СО РАН кандидат биологических наук Татьяна Лопатина.

Критичной оказалась концентрация соли выше 3,5 грамма на литр. В наше экологически небезопасное время она легко достигается благодаря массовому применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве и противогололёдных реагентов на дорогах.

"При небольшой солёности из покоящихся яиц рачки всё ещё вылупляются, однако живут и размножаются существенно хуже, чем в пресной воде. В результате запасы покоящихся яиц истощаются. Это может оказаться критичным для сохранения биоразнообразия в условиях глобальной тенденции засоления природных экосистем", — заключила учёная.