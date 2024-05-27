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На МКС изучили смешивание дисперсий в невесомости для создания стройматериалов из лунного грунта в будущем

Космонавт Чуб провёл на МКС эксперимент "Дисперсия" для студентов

Наука

Космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на МКС образовательно-демонстрационный космический эксперимент "Дисперсия", сообщил его коллега Олег Кононенко, выполняющий на орбите обязанности корреспондента ТАСС.

Космонавт Чуб провёл на МКС эксперимент "Дисперсия" для студентов
Фото: Роскосмос is licensed under CC0

Этот опыт — очередной из серии многочисленных экспериментов, проходящих на станции с 2022 года. Их цель — изучение дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации. Полученные данные предполагается использовать для создания стройматериалов из лунного грунта, когда наш спутник будет заселяться людьми для постоянного проживания.

Ещё одна цель эксперимента — демонстрационная: он призван помочь студентам вузов в получении практических навыков по подготовке лабораторного практикума по физической химии дисперсных систем.

Эксперимент "Дисперсия"
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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