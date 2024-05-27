Финансовые аналитики больше не нужны: ИИ достиг 60% точности в прогнозировании доходов компаний

Исследователи из Университета Чикаго выявили, что большие языковые модели (LLM) могут анализировать финансовую отчетность с высокой точностью, превосходя профессиональных аналитиков.
Исследование сосредоточилось на модели GPT-4 от OpenAI, которая продемонстрировала способность прогнозировать будущий рост прибыли компаний с точностью, превосходящей аналитиков. Модель оперировала лишь стандартизированными финансовыми данными, не имея текстового контекста.
Ключевым инновационным подходом стало использование "цепочек рассуждений", направляющих модель на имитацию аналитического процесса финансового аналитика. Улучшенная версия GPT-4 достигла 60% точности в прогнозировании будущих доходов, сообщает SSRN.
Эти результаты указывают на потенциал LLM в финансовой сфере, хотя используемая модель может быть не передовой в количественных финансах. Однако, мощные инструменты, такие как GPT-4, могут значительно улучшить работу финансовых аналитиков и изменить область анализа финансовой отчетности в будущем.
Исследователи создали интерактивное веб-приложение, демонстрирующее возможности GPT-4, однако предупреждают о необходимости независимой проверки его точности.
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