Финансовые аналитики больше не нужны: ИИ достиг 60% точности в прогнозировании доходов компаний

ИИ смог превзойти финансовых аналитиков в прогнозировании доходов

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Чикаго выявили, что большие языковые модели (LLM) могут анализировать финансовую отчетность с высокой точностью, превосходя профессиональных аналитиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование сосредоточилось на модели GPT-4 от OpenAI, которая продемонстрировала способность прогнозировать будущий рост прибыли компаний с точностью, превосходящей аналитиков. Модель оперировала лишь стандартизированными финансовыми данными, не имея текстового контекста.

Ключевым инновационным подходом стало использование "цепочек рассуждений", направляющих модель на имитацию аналитического процесса финансового аналитика. Улучшенная версия GPT-4 достигла 60% точности в прогнозировании будущих доходов, сообщает SSRN.

Эти результаты указывают на потенциал LLM в финансовой сфере, хотя используемая модель может быть не передовой в количественных финансах. Однако, мощные инструменты, такие как GPT-4, могут значительно улучшить работу финансовых аналитиков и изменить область анализа финансовой отчетности в будущем.

Исследователи создали интерактивное веб-приложение, демонстрирующее возможности GPT-4, однако предупреждают о необходимости независимой проверки его точности.