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Шёлковая акула пересекла США четырежды: учёные обнаружили рекордную миграцию

Учёные обнаружили рекордную миграцию шёлковой акулы

1:29
Наука

Недавнее исследование учёных из Фонда Чарльза Дарвина задокументировало рекордно длинную миграцию шёлковой акулы, что предоставило важные данные о поведении этого вида и подчеркнуло необходимость международного сотрудничества для предотвращения сокращения их популяции.

Учёные обнаружили рекордную миграцию шёлковой акулы
Фото: commons.wikimedia.org by Johanlantz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В июле 2021 года на плавник взрослой самки у острова Вольф был установлен спутниковый датчик. Акула преодолела более 27 666 километров за 546 дней, что эквивалентно четырём пересечениям США от побережья до побережья.

Маршрут включал две значительные западные миграции на 4 755 километров в международные воды с высоким рыболовным давлением и слабым регулированием. Исследование показало, что шёлковые акулы используют открытый океан за пределами национальных юрисдикций, что требует срочного введения правил для сохранения океанического биоразнообразия, сообщает Научная Россия.

Эти акулы особенно уязвимы из-за медленного роста, позднего созревания и высокого спроса на их плавники. Они часто вылавливаются как кустарным, так и промышленным рыболовством, что делает их приоритетным объектом для сохранения. Полученные данные подчеркивают необходимость скоординированных глобальных действий для защиты шелковых акул и морских экосистем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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