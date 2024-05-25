Палеоантропологи установили, что неандертальские дети часто страдали от дефицита нутриентов после перехода на твёрдую пищу, тогда как дети кроманьонцев такой проблемы не испытывали.
Группа под руководством Сирина Эль-Затари из Тюбингенского университета изучила структуру эмали зубов неандертальцев и кроманьонцев. Толщина эмали, зависящая от нутриентного обеспечения, позволила выявить, что у неандертальцев проблемы с нутриентами были наиболее выражены между третьим и четвертым годами жизни. У кроманьонцев подобный, но менее выраженный дефицит наблюдался в первый-второй год жизни, сообщает Scientific Reports.
Эти различия, по мнению ученых, свидетельствуют о лучшей заботе кроманьонцев о детях, что могло способствовать их выживанию в конкурентной борьбе с неандертальцами.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.