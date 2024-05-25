Наши предки заботились о детях лучше, чем их родственники: учёные обнаружили древний недуг

Обнаружен недуг, которым страдали дети неандертальцев

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеоантропологи установили, что неандертальские дети часто страдали от дефицита нутриентов после перехода на твёрдую пищу, тогда как дети кроманьонцев такой проблемы не испытывали.

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Группа под руководством Сирина Эль-Затари из Тюбингенского университета изучила структуру эмали зубов неандертальцев и кроманьонцев. Толщина эмали, зависящая от нутриентного обеспечения, позволила выявить, что у неандертальцев проблемы с нутриентами были наиболее выражены между третьим и четвертым годами жизни. У кроманьонцев подобный, но менее выраженный дефицит наблюдался в первый-второй год жизни, сообщает Scientific Reports.

Эти различия, по мнению ученых, свидетельствуют о лучшей заботе кроманьонцев о детях, что могло способствовать их выживанию в конкурентной борьбе с неандертальцами.