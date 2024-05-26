Ученые связали галлюцинации с аутоиммуными заболеваниями

Ученые выявили связь галлюционаций и ночных кошмаров и аутоиммуных заболеваний

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Ужасные, страшные сны и галлюцинации могут стать ранним индикатором аутоиммунных заболеваний, включая системную красную волчанку. Такой вывод сделала группа исследователей из разных стран, опросив пациентов и медиков.

Фото: Детройтский институт искусств by Иоганн Генрих Фюссли is licensed under public domain

Аутоиммунные состояния — это заболевания, при которых защитная система организма нападает на собственные клетки. В результате возникают длительные воспаления кишечника, щитовидной железы, даже сахарный диабет первого типа. Последние научные исследования также связывали шизофрению с аутоиммунным происхождением и установили связь между аутоиммунными заболеваниями и повышенным риском развития психоза.

Группа исследователей из Великобритании, США и Италии обратила внимание на то, что ранние признаки системной красной волчанки или ее рецидивы часто путаются с психозом. Это аутоиммунное заболевание, при котором в организме образуются антитела к собственной ДНК, поражая различные органы: суставы, кожу, почки, сердце, легкие, сосуды, даже мозг. Исследование, опубликованное в журнале EClinicalMedicine, рассматривает живые кошмары и видения при бодрствовании как предшественников развития волчанки.

Ученые опросили 676 человек с диагностированной системной красной волчанкой и 400 врачей. Они также провели подробные беседы с 69 пациентами, у которых обнаружились ревматические аутоиммунные заболевания, включая волчанку, и с 50 медиками. Особое внимание уделялось 29 неврологическим и психическим симптомам. Пациенты старались вспомнить последовательность симптомов при обострениях заболевания.

Одним из наиболее распространенных явлений оказалась нарушенная деятельность сна, при которой пациенты видели яркие, жуткие кошмары. Чаще всего кошмары ассоциировались с нападением, попаданием в ловушку, переживанием стихийных бедствий: "Кажется, будто происходят убийства, будто с людей сдирают кожу". Этот симптом встретился у 60% участников опроса, некоторые из которых отметили его появление за год до диагностирования болезни. Трое из пятерых пациентов с волчанкой и один из трех с другим ревматическим аутоимунным заболеванием чаще видели кошмары перед возникновением иллюзий.

Люди, сталкивающиеся с галлюцинациями, неохотно делились своим опытом, и многие интервьюированные доктора ранее не придавали значения "кошмарам во сне и наяву" как признакам обострения аутоиммунных заболеваний. Медсестра из Шотландии заметила:

"Я видела, что пациенты, особенно молодые женщины, попадали в больницу с признаками психоза, но на волчанку не проверяли до тех пор, пока кто-то не подметил: "Может быть, это все-таки волчанка?" Проходило несколько месяцев, прежде чем это выяснялось. Мы обнаруживаем, что волчанка поражает определенных людей и требует стероидов, а не антипсихотиков".

Исследователи подчеркнули важность обсуждения с пациентами неврологических и психических симптомов, включая кошмары и иллюзии. Люди, обратившиеся за медицинской помощью, могут не придавать значения этим симптомам или стесняться рассказывать о них, что затрудняет процесс диагностики и лечения. Врачи, принимавшие участие в интервью, отметили, что внимание к ранним проявлениям может служить "системой раннего предупреждения", помогая начать лечение вовремя и уменьшить время пребывания пациента в больнице за счет предотвращения обострений на ранних стадиях.