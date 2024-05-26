Робот-хирург от Sony способен зашил кукурузу

Новейший робот-хирург Sony способен зашивать мельчайшие разрезы — пример на кукурузе

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Sony продемонстрировала функциональность своего новейшего робота-хирурга, который успешно прошил мельчайший разрез в зернышке кукурузы. Этот инновационный аппарат способен автоматически сменять необходимые инструменты и пройден проверку на животных.

Фото: www.youtube.com

Утверждается, что с использованием данного робота можно выполнить операции на нервах и сосудах диаметром менее 1 мм.

Для разработки этого работающего прототипа Sony воспользуется своим обширным опытом в сфере производства телевизоров и камер. Фактически, робот представляет собой устройство для удаленных хирургических вмешательств с крайне низкой задержкой. Хирург управляет процессом с помощью чувствительных контроллеров, следящих за процедурой через стереоскопические 4K 3D-камеры. Изображение отображается на двух OLED-дисплеях, создающих образ в виртуальной реальности.

Медики из Медицинского университета Ачи, попробовавшие робота в феврале текущего года, были впечатлены возможностями этого устройства. По мнению доктора Макото Михара, робот движется подобно кончикам его пальцев. Врач считает потенциал прототипа значительным и полагает, что его использование может привлечь к микрохирургии не только выдающихся специалистов, обладающих естественным талантом в управлении мельчайшими движениями, но также и опытных хирургов без практики в данной специализации.

https://www.youtube.com/watch?v=bgRAkBNFMHk