Прорыв китайских учёных в защите от излучения: новый композитный материал блокирует радиацию на 98%

Учёные создали композит, защищающий от нейтронного и гамма-излучения

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Hefei Institutes of Physical Science (КНР) разработали новый композитный материал для защиты от нейтронного и гамма-излучения, используя микронные пластины Sm2O3, армирующие борсодержащий полиэтилен.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver. is licensed under Public Domain

Исследование показало, что включение микронных пластин Sm2O3 и B4C в полиэтилен высокой плотности значительно улучшает защитные свойства композита.

Структурный анализ выявил, что кубическая кристаллическая система Sm2O3 играет ключевую роль в высокой эффективности защиты. Термическая стабильность композитов была подтверждена дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК) и термогравиметрическим анализом (ТГА), сообщает Composites Science and Technology.

Эксперименты продемонстрировали, что композит с 10% Sm2O3, 20% B4C и 70% ПЭВП обеспечивает защиту от нейтронного излучения на уровне 98,7% при толщине 15 см и защиту от гамма-излучения на уровне 72,1%. Эти результаты открывают новые перспективы в области радиационной защиты.