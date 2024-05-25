Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три быстрых метода, чтобы избавиться от отечности на лице
Как приготовить печенье с джемом
Отар Кушанашвили обвинил Азамата Мусагалиева в подлости
Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией
Эти способы посадки картофеля упростят этот процесс
Стало известно, что отражает хвост кошки
В России снимут фильм о первом космонавте Индии
Фитнес-эксперт рассказала, откуда появляется боль в суставах после тренировки
Торможение двигателем: ключ к экономии топлива и безопасному вождению
Разгадка тайны Девятой планеты близка: учёные нашли новые доказательства существования космического объекта

Учёные обнаружили доказательства существования Девятой планеты

1:05
Наука

Учёные-планетологи предоставили новые доказательства существования гипотетической Девятой планеты на краю Солнечной системы.

Учёные обнаружили доказательства существования Девятой планеты
Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Они исследовали движения долгопериодических объектов, пересекающих орбиту Нептуна, и обнаружили необъяснимые колебания в их траекториях. Для объяснения этих аномалий учёные создали компьютерные модели, учитывающие гравитацию Нептуна и галактический прилив, влияние объектов Млечного Пути за пределами Солнечной системы, сообщает arXiv.

Моделирование показало, что наиболее вероятным объяснением колебаний является гравитационное воздействие большой удаленной планеты, хотя её точное местоположение определить не удалось.

О существовании Девятой планеты заговорили в 2015 году, но до сих пор её не обнаружили. Ученые надеются, что запуск обсерватории имени Веры Рубин в Чили, оснащенной необходимым оборудованием, поможет совершить прорыв в поиске этой скрытой планеты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
"Контрнаступ" ВСУ на Харьковском фронте захлебнулся сразу, как начался Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
"Контрнаступ" ВСУ на Харьковском фронте захлебнулся сразу, как начался
Торможение двигателем: ключ к экономии топлива и безопасному вождению
Новая "плотоядная болезнь" распространяется по Японии
Почему нельзя заправляться "до полного": риски и последствия для вашего автомобиля
Почему следует выбирать страховые компании с рейтингом ААА?
Имплантация бровей: преимущества и недостатки данной процедуры
Суп из смеси овощей и сыра чеддер: разнообразьте меню
Эксперты напомнили о правилах безопасности во время турбулентности
Востриков: цены на клубнику упадут во второй половине июня
ИИ от Google совершает ошибки, которые вызывают беспокойство экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников