Разгадка тайны Девятой планеты близка: учёные нашли новые доказательства существования космического объекта

Учёные обнаружили доказательства существования Девятой планеты

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные-планетологи предоставили новые доказательства существования гипотетической Девятой планеты на краю Солнечной системы.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Они исследовали движения долгопериодических объектов, пересекающих орбиту Нептуна, и обнаружили необъяснимые колебания в их траекториях. Для объяснения этих аномалий учёные создали компьютерные модели, учитывающие гравитацию Нептуна и галактический прилив, влияние объектов Млечного Пути за пределами Солнечной системы, сообщает arXiv.

Моделирование показало, что наиболее вероятным объяснением колебаний является гравитационное воздействие большой удаленной планеты, хотя её точное местоположение определить не удалось.

О существовании Девятой планеты заговорили в 2015 году, но до сих пор её не обнаружили. Ученые надеются, что запуск обсерватории имени Веры Рубин в Чили, оснащенной необходимым оборудованием, поможет совершить прорыв в поиске этой скрытой планеты.