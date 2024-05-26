"Роскосмос": Платформа "Млечный путь" будет запущена в этом году

Россия запустит открытый информационный проект "Млечный путь" уже в этом году

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно высказываниям исполнительного руководителя «Роскосмоса» Александра Блошенко, переданным им на встрече с руководителями космических организаций стран, входящих в БРИКС, запуск в эксплуатацию информационной платформы для «Млечного пути» запланирован на 2024 год.

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Напомним, «Млечный путь» представляет собой автоматизированную систему мониторинга космического пространства и оперативного оповещения о возможных опасных ситуациях, способную ежедневно выполнять до 15 миллионов разнообразных измерений на околоземной орбите, анализируя движение космического мусора.

Поскольку «Млечный путь» изначально задумывался как открытая система, «Роскосмос» предлагает своим партнерам из БРИКС присоединиться к ней посредством специализированной информационной платформы, о которой упоминалось выше. Участники программы смогут не только воспользоваться доступом к «Млечному пути», но и внести свои собственные разработки.

На данный момент известно, что в состав автоматизированной системы «Млечный путь» будет включено 65 телескопов и группа специализированных спутников, осуществляющих постоянное наблюдение в околоземном пространстве. Первый аппарат планируется запустить на орбиту в 2027 году, а полное развертывание системы «Млечный путь» запланировано ближе к 2035 году.