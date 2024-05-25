Тайник со "священным оружием" ацтеков был найден в древнем городе Тлателолко

Учёные обнаружили тайник с оружием в городе ацтеков Тлателолко

В Археологической зоне Тлателолко учёные из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили ящик для пожертвований, созданный более семи веков назад для освящения архитектурного расширения Великого Подвала.

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Этот подвал, вероятно, был местом поклонения военной элиты Тлателолко и мог быть посвящён божеству Чёрному Тескатлипоке.

Проект исследований, начатый в 1987 году, направлен на изучение ритуальной жизни Тлателолко. На глубине 2,80 метра археологи нашли ящик с 59 кремневыми ножами, семью ножами из обсидиана и тремя блоками копала. Эти артефакты свидетельствуют о ритуальных действиях, возможно, связанных с самопожертвованием жрецов и лидеров.

Ящик представляет значимую находку и будет тщательно исследован, так как содержит символическую связь с божествами и ритуалами древнего Тлателолко. Исследования продолжаются, принося новые знания о религиозных и обрядовых практиках этого общества.