Тайник со "священным оружием" ацтеков был найден в древнем городе Тлателолко

В Археологической зоне Тлателолко учёные из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили ящик для пожертвований, созданный более семи веков назад для освящения архитектурного расширения Великого Подвала.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0