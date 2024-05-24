Десятки планет-изгоев нашли в дальнем краю Галактики, когда повернули туда космический телескоп "Евклид"

Телескоп "Евклид" нашёл в Млечном Пути десятки планет-изгоев

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Десятки планет-изгоев, не связанных ни с какими звёздами, нашли в туманности Ориона в 1500 световых лет от Земли, пишет The Guardian в четверг.

Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0

Открытие было сделано при помощи космического телескопа "Евклид", когда его повернули для изучения отдалённой области Млечного Пути. Всего за 24 часа после этого было найдено 11 миллионов объектов в видимом свете и 5 миллионов в инфракрасном, в том числе, кроме вышеупомянутых планет, звёздные скопления, карликовые галактики и очень далёкие яркие галактики, возникшие в первый миллиард лет существования Вселенной.

"Евклид" порадовал учёных потрясающими широкоугольными фото неизведанных уголков космоса, впервые снятых с таким разрешением.

"Я был просто поражён изображениями, которые я увидел, — признался профессор Марк Кроппер, руководивший разработкой оптической камеры "Евклида" VIS. — Это не просто красивые картинки, эти изображения наполнены новой информацией".

Найденные астрономами планеты довольно молодые по космическим масштабам — около 3 миллионов лет. Они как минимум в четыре раза больше Юпитера и были обнаружены благодаря излучаемому ими теплу. Сейчас эти миры в статусе изгоя, но каждый из них может быть в любой момент захвачен какой-нибудь звездой, если она приблизится на достаточное расстояние.

Планеты-изгои находили и раньше, но не в таких количествах. Астрономы надеются понять: эти небесные тела сразу были одинокими или какая-то мощная сила оторвала планеты от их солнц.

Орбитальная обсерватория "Евклид" запущена Европейским космическим агентством для изучения загадочной тёмной материи, из которой по современным представлениям на 95% состоит Вселенная.

Космический телескоп "Евклид"