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Уникальный беспилотник самолётного типа с волнистым крылом разработан в Новосибирске для сельского хозяйства

В Новосибирске разработан беспилотник "САРМА" с дальностью полёта до 1200 км

1:07
Наука

Инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали беспилотный летательный аппарат "САРМА" для нужд сельского хозяйства, сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

В Новосибирске разработан беспилотник "САРМА" с дальностью полёта до 1200 км
Фото: Правительство Новосибирской области is licensed under public domain

Новинку представили на площадке НГТУ НЭТИ 21 мая. На презентации присутствовал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев. "Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим эту машину в воздухе. И она покажет себя на все 100%", — сказал он.

Беспилотник самолётного типа предназначен для авиационных агротехнических работ — сева, опрыскивания, а также мониторинга сельскохозяйственных угодий и перевозки грузов.

Он способен поднимать грузы до 100 килограммов, дальность полёта — до 1200 километров.

Главное преимущество дрона — высокая энергоэффективность, а принципиальное конструктивное отличие от аналогов — волнистый профиль крыла, что повышает безопасность и улучшает лётные характеристики.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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