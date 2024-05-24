Луна открыта для всех: Китай пригласил другие страны принять участие в проекте освоения спутника Земли

Китай призвал к усилению международного сотрудничества в освоении Луны и пригласил страны присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции.
Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, выступая на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве, подчеркнул важность безопасного использования ближнего космоса в долгосрочной перспективе и выразил поддержку российской инициативе, сообщает ТАСС.
Китай также намерен способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС и расширению сотрудничества с другими странами в этой области.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.