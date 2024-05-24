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Луна открыта для всех: Китай пригласил другие страны принять участие в проекте освоения спутника Земли

Китай призвал другие страны поучаствовать в проекте Лунной станции

0:40
Наука

Китай призвал к усилению международного сотрудничества в освоении Луны и пригласил страны присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции.

Китай призвал другие страны поучаствовать в проекте Лунной станции
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, выступая на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве, подчеркнул важность безопасного использования ближнего космоса в долгосрочной перспективе и выразил поддержку российской инициативе, сообщает ТАСС.

Китай также намерен способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС и расширению сотрудничества с другими странами в этой области.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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