Размер имеет значение: стало известно, зачем самцам обезьян-носачей большие носы

Найдено эволюционное объяснение больших носов у обезьян-носачей

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование анатомии носов обезьян-носачей (Nasalis larvatus) показало, что у самцов этого вида носовые характеристики значительно выше, чем у самок, и превосходят различия между полами у других видов обезьян.

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Это указывает на возможный половой отбор, при котором самцы с более крупными носами предпочтительны для самок. Носовая анатомия обеспечивает возможность издавать громкие звуки, необходимые для привлечения самок и отпугивания соперников, что связывает ее с процессами спаривания и доминирования. Вероятно, эти адаптации носа развились из-за необходимости в густом лесном окружении обезьян-носачей, где возможность издавать громкие звуки играла важную роль, сообщает Planet Today.

Таким образом, размер и форма носа у этого вида обезьян могут быть результатом эволюционного давления, связанного с выбором партнеров и адаптацией к окружающей среде.