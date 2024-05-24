Размер имеет значение: стало известно, зачем самцам обезьян-носачей большие носы

Исследование анатомии носов обезьян-носачей (Nasalis larvatus) показало, что у самцов этого вида носовые характеристики значительно выше, чем у самок, и превосходят различия между полами у других видов обезьян.
Это указывает на возможный половой отбор, при котором самцы с более крупными носами предпочтительны для самок. Носовая анатомия обеспечивает возможность издавать громкие звуки, необходимые для привлечения самок и отпугивания соперников, что связывает ее с процессами спаривания и доминирования. Вероятно, эти адаптации носа развились из-за необходимости в густом лесном окружении обезьян-носачей, где возможность издавать громкие звуки играла важную роль, сообщает Planet Today.
Таким образом, размер и форма носа у этого вида обезьян могут быть результатом эволюционного давления, связанного с выбором партнеров и адаптацией к окружающей среде.
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