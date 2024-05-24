Стали известны возможные последствия крупных лесных пожаров в Якутии

Россиян предупредили об опасности из-за лесных пожаров в Якутии

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), предупреждает о потенциальных последствиях участившихся лесных пожаров на территории Якутии.

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По результатам прогнозов сотрудника института Елены Машковой, прогнозируется деградация многолетнемерзлых пород региона. Этот вывод был представлен на IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024". Усиление лесных пожаров также может увеличить термокарст и вызвать неравномерное проседание почвы в Якутии, сообщает РИА Новости.

Термокарст представляет собой процесс таяния подземного льда, сопровождающийся формированием озёрных котловин и провалов в почве. Эти изменения могут значительно воздействовать на экосистему и инфраструктуру региона.