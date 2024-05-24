Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На продажу квартиры в Москве в среднем уходит два месяца
Найдено эволюционное объяснение больших носов у обезьян-носачей
Актриса Ирина Безрукова рассказала об опыте поездок на метро
"РСХБ-Страхование" выплатило первые компенсации за майские заморозки
Арчил Гомиашвили остался недоволен тем, как его озвучили в фильме "12 стульев"
Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100
Ветеринары рассказали, как помочь питомцу справиться с утратой хозяина
Онемение конечностей говорит о нехватке магния
Рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами
Водоёмы Аляски начинают "ржаветь": учёные обнаружили причину ухудшения качества воды

Стало известно, почему "ржавеют" водоёмы Аляски

1:01
Наука

Экологическая ситуация на Аляске вызывает серьезную озабоченность у учёных из-за ухудшения качества воды в сотнях рек и ручьев.

Стало известно, почему "ржавеют" водоёмы Аляски
Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проведённые исследования в северной части хребта Брукс показали, что причиной этого является глобальное потепление, которое вызывает оттаивание вечной мерзлоты и вынос минералов в водные источники. Это приводит к увеличению содержания различных металлов, таких как железо, цинк, никель, медь и кадмий, в воде, что приводит к её окислению и снижению pH до 2,3, в то время как нормальный уровень pH составляет 8, сообщает Communications Earth & Environment. Эта ситуация уже начала влиять на экосистему, включая рыбу, которая избегает традиционных мест нереста из-за ухудшения качества воды.

Экологи стремятся к более глубокому пониманию этого явления и разработке соответствующих мер для его преодоления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Последние материалы
Туристка сломала позвоночник на водном такси и получила 1,7 миллиона рублей
Дизайнер объяснил, почему не стоит отделывать балкон вагонкой
Артур Смольянинов*, живущий в Риге, начал строить карьеру певца
Эти растения отлично будут ладить с малиной
Мускатный орех избавит от депрессии и снимет нервное напряжение
Как отказаться от туристической страховки: правила возврата и условия
Стало известно, почему "ржавеют" водоёмы Аляски
Как убрать вмятину на авто с помощью пластиковой бутылки: хитрость опытных водителей
Россиян предупредили об опасности из-за лесных пожаров в Якутии
Певица Азиза раскрыла свои планы на лето 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников