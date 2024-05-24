Водоёмы Аляски начинают "ржаветь": учёные обнаружили причину ухудшения качества воды

Экологическая ситуация на Аляске вызывает серьезную озабоченность у учёных из-за ухудшения качества воды в сотнях рек и ручьев.
Проведённые исследования в северной части хребта Брукс показали, что причиной этого является глобальное потепление, которое вызывает оттаивание вечной мерзлоты и вынос минералов в водные источники. Это приводит к увеличению содержания различных металлов, таких как железо, цинк, никель, медь и кадмий, в воде, что приводит к её окислению и снижению pH до 2,3, в то время как нормальный уровень pH составляет 8, сообщает Communications Earth & Environment. Эта ситуация уже начала влиять на экосистему, включая рыбу, которая избегает традиционных мест нереста из-за ухудшения качества воды.
Экологи стремятся к более глубокому пониманию этого явления и разработке соответствующих мер для его преодоления.
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