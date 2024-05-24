Водоёмы Аляски начинают "ржаветь": учёные обнаружили причину ухудшения качества воды

Стало известно, почему "ржавеют" водоёмы Аляски

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Экологическая ситуация на Аляске вызывает серьезную озабоченность у учёных из-за ухудшения качества воды в сотнях рек и ручьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проведённые исследования в северной части хребта Брукс показали, что причиной этого является глобальное потепление, которое вызывает оттаивание вечной мерзлоты и вынос минералов в водные источники. Это приводит к увеличению содержания различных металлов, таких как железо, цинк, никель, медь и кадмий, в воде, что приводит к её окислению и снижению pH до 2,3, в то время как нормальный уровень pH составляет 8, сообщает Communications Earth & Environment. Эта ситуация уже начала влиять на экосистему, включая рыбу, которая избегает традиционных мест нереста из-за ухудшения качества воды.

Экологи стремятся к более глубокому пониманию этого явления и разработке соответствующих мер для его преодоления.