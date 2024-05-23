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Учёные раскрыли тайну солнечных циклов: новая теория переворачивает представления о магнетизме небесного светила

Предложена новая теория о циклах солнечной активности

1:31
Наука

Физики из США и Европы разработали новую теорию, объясняющую циклы солнечной активности и связанные с ними изменения магнитного поля Солнца.

Предложена новая теория о циклах солнечной активности
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно их исследованиям, опубликованным пресс-службой Массачусетского технологического института (MIT), источником этих циклов являются очаги магнитной нестабильности, расположенные в приповерхностных слоях Солнца на глубине 35-70 км. Эти очаги возникают из-за магнитных взаимодействий между потоками жидкой материи, вращающимися вокруг центра Солнца. Образующиеся турбулентные потоки материи формируют сложное магнитное поле светила.

Эта теория предлагает альтернативу традиционному объяснению, согласно которому магнитное поле создается солнечным динамо в глубинных слоях конвективной зоны Солнца. Новая модель лучше согласуется с наблюдениями и объясняет различные свойства Солнца, включая торсионные колебания и миграцию солнечных пятен, сообщает ТАСС. Учёные полагают, что их теория также может объяснить продолжительные периоды низкой активности Солнца, такие как "спячка" с 2017 по 2020 год.

Текущий 25-й цикл солнечной активности, который начался в 2019 году, достигнет пика в 2025 году и завершится в 2030 году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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