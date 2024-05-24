Сравнили данные «Чандры» и Антенной решётки со сверхдлинными базами и удивились: часть "звёзд смерти" вдруг повернулась

В среду NASA поделилась результатами наблюдений за 16 сверхмассивными чёрными дырами в центрах отдалённых галактик. В статье они звучно названы "звёздами смерти", потому что испускают мощнейшее излучение.
Именно по этим их лучам и было сделано неожиданное открытие: примерно треть из этих монструозных объектов вдруг резко повернулась. Понять это удалось, сравнивая данные рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" и Антенной решётки со сверхдлинными базами Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США.
Например, лучи Abell 478 изменили направление примерно на 35 градусов, а лучи NGC 5044 — примерно на 70 градусов.
Эти изменения заняли от одного до нескольких десятков миллионов лет. Учитывая колоссальный возраст чёрных дыр — порядка 10 миллиардов лет — их поворот можно назвать резким.
Астрономы, изучавшие эти объекты, изложили свои выводы на страницах The Astrophysical Journal. По их мнению, лучи "звёзд смерти" играют важную роль в формировании окружающих их галактик, потому что, накачивая газ огромной энергией, они мешают звёздообразованию в тех областях, куда направлены.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.