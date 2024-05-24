Сравнили данные «Чандры» и Антенной решётки со сверхдлинными базами и удивились: часть "звёзд смерти" вдруг повернулась

Резко изменилось направление лучей около трети из 16 сверхмассивных чёрных дыр

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В среду NASA поделилась результатами наблюдений за 16 сверхмассивными чёрными дырами в центрах отдалённых галактик. В статье они звучно названы "звёздами смерти", потому что испускают мощнейшее излучение.

Фото: NASA/ESA by F. Ubertosi et al. is licensed under public domain

Именно по этим их лучам и было сделано неожиданное открытие: примерно треть из этих монструозных объектов вдруг резко повернулась. Понять это удалось, сравнивая данные рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" и Антенной решётки со сверхдлинными базами Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США.

Например, лучи Abell 478 изменили направление примерно на 35 градусов, а лучи NGC 5044 — примерно на 70 градусов.

Эти изменения заняли от одного до нескольких десятков миллионов лет. Учитывая колоссальный возраст чёрных дыр — порядка 10 миллиардов лет — их поворот можно назвать резким.

Астрономы, изучавшие эти объекты, изложили свои выводы на страницах The Astrophysical Journal. По их мнению, лучи "звёзд смерти" играют важную роль в формировании окружающих их галактик, потому что, накачивая газ огромной энергией, они мешают звёздообразованию в тех областях, куда направлены.