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Телевидение хотят потеснить из эфира, чтобы освободить его под мобильную связь 5G

Операторы связи подготовили задание по расчистке диапазона 694-790 МГц для 5G

2:39
Наука » Технологии

Телевещателей хотят вытеснить из диапазона 694-790 МГц, чтобы использовать его как дополнительный для мобильной связи 4G и 5G, узнал Forbes.

Операторы связи подготовили задание по расчистке диапазона 694-790 МГц для 5G
Фото: Flickr by Christoph Scholz is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

С этой целью «Вымпелком», «Мегафон», МТС и «Ростелеком» создали совместное предприятие для исследования технических возможностей по освобождению частот 470-694 МГц, чтобы переместить туда мультиплексы цифрового ТВ из верхней части ДМВ-диапазона.

Основной диапазон, выделенный Стратегией развития отрасли связи до 2035 года под 5G – 4,8-4,99 ГГц с возможным расширением до 4,4-4,99 ГГц. ТВ-диапазон 694-790 МГц нужен как дополнительный, но сейчас он занят эфирным телевещанием, объяснили в «Мегафоне».

Госкомиссия по радиочастотам инициативу операторов поддержала. Производители телекоммуникационного оборудования заверили, что выпуск базовых станций с расширенным диапазонов затруднений не вызовет.

«Для высвобождения полосы частот 694-790 МГц в интересах развития сетей 4G/5G в России необходимы дальнейшие решения и действия со стороны регулятора», — прокомментировали в «Мегафоне».

«Окончательного решения о переводе полосы радиочастот для цифрового ТВ ниже 694 МГц еще не принято. Вопрос прорабатывается с отраслью и заинтересованными ведомствами в рамках поручения ГКРЧ», — подтвердили в Минцифры РФ.

Главная сложность – цифровое телевещание. Его перестройка займёт два-три года и потребует 1,5-3 миллиардов рублей, оценил директор НИИ радио имени М. И. Кривошеева Олег Иванов.

«Предстоит спроектировать и физически осуществить перевод тысяч радиопередающих центров на новый диапазон частот с частичной или полной заменой передающего и антенно-фидерного оборудования», – объяснил он.

По словам соучредителя оператора связи «Крафтстар» Дениса Петухова, из-за санкций стоимость работ может достигать 10 миллиардов рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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