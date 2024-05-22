Впервые удалось совершить спутниковый видеозвонок на обычном смартфоне

SpaceX совершила первый спутниковый видеозвонок на смартфоне сотрудника

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX продолжает тестирование системы Starlink для мобильных телефонов с впечатляющими результатами.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недавно компания Илона Маска продемонстрировала видеозвонок через спутники Starlink с использованием обычного смартфона без модификаций для приёма спутникового сигнала. Демонстрация прошла в Редмонде, штат Вашингтон, где смартфон сотрудника подключился к спутникам на орбите и успешно провёл короткий видеозвонок с небольшими качественными потерями.

После увеличения числа спутников для мобильной связи с 6 до 38, SpaceX планирует предложить эту услугу клиентам T-Mobile в этом году, обеспечивая связь в удалённых регионах без наземных вышек. Спутники будут функционировать как космические вышки, передавая текстовые сообщения, голос и данные, сообщает SecurityLab.

Однако, для запуска услуги в США SpaceX требуется одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC). В то же время, конкурент Omnispace утверждает, что система Starlink создаёт радиопомехи, нарушающие работу других спутниковых сервисов, и призывает FCC вмешаться. FCC пока воздерживается от комментариев.