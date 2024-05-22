Не лечат, а калечат: обнаружен вред лекарств против болезни Альцгеймера для здоровья пациентов

Учёные обнаружили вред лекарств против болезни Альцгеймера

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института цитологии Российской академии наук обнаружили, что метод лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, путём разрушения амилоидных бляшек может ускорить развитие патологий вместо их излечения.

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Ведущий научный сотрудник Анна Сулацкая сообщила, что разрушение амилоидных бляшек, которые способствуют деградации тканей мозга, может привести к образованию продуктов распада, повышающих токсичность для клеток. Это, в свою очередь, способствует образованию новых патологических фибрилл и распространению амилоидов между клетками, сообщает ТАСС.

Специалисты подчеркивают необходимость новых исследований для разработки эффективных методов лечения, так как амилоидные бляшки также связаны с другими заболеваниями, такими как сахарный диабет.