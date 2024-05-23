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Найдены микроорганизмы для повышения урожайности сельхозкультур — они помогают растениям усваивать железо

Разработано биоудобрение на основе бактерий штамма Nocardia mangyaensis NH1

1:30
Наука

Учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета нашли и изучили микроорганизмы, способные повысить урожайность сельскохозяйственных культур, передаёт в среду RT.

Разработано биоудобрение на основе бактерий штамма Nocardia mangyaensis NH1
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under public domain

Удивительными особенностями обладает штамм почвенных актинобактерий Nocardia mangyaensis NH1. Его внимательно изучили, результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как оказалось, эти микробы вырабатывают сидерофоры — органические вещества, облегчающие усвоение растениями железа, которое для них жизненно важно: оно участвует в синтезе хлорофилла, входит в состав некоторых ферментов.

Устранение дефицита биодоступного железа повышает урожайность сельхозкультур, а также усиливает их устойчивость к болезням и другим стрессовым факторам.

Из удивительных бактерий можно сделать экологически чистое биоудобрение, объясняет руководившая проектом профессор кафедры микробиологии КФУ доктор биологических наук Маргарита Шарипова. "Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность сельскохозяйственных растений — это внесение в почву биопрепаратов на основе бактерий", — говорит она.

Редактирование отвечающего за синтез сидерофоров участка генома NH1 может переключить их на выработку других биологически активных соединений, например для борьбы с грибковыми заболеваниями пшеницы и картофеля.

Бактериальные удобрения
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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