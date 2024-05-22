Узнайте свою дату смерти: Финские ученые раскрыли тайну долголетия через микробиоту кишечника

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Ученые разработали анализ на продолжительность жизни

1:25
Наука

Финские ученые разработали метод, который позволяет прогнозировать продолжительность жизни человека.

Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По утверждению разработчиков, этот анализ способен предсказать вероятность смерти человека как минимум за десять лет до ее возможного наступления. Прогнозирование основано на изучении микрофлоры кишечника.

Методика была создана сотрудниками Университета Турку в Финляндии.

Для определения риска летального исхода не требуется сдавать кровь. Все необходимые данные можно получить путем анализа образцов кала пациента.

Изучив образцы биоматериала, собранные еще в 2002 году, и сравнив результаты исследования, которое продолжалось 15 лет, эксперты опубликовали свои выводы.

Была обнаружена связь между популяцией энтеробактерий и риском смерти. Смерть наступала из-за гастроэнтерологических или респираторных причин.

Таким образом, продолжительность и качество жизни зависят от количества вредоносных бактерий в кишечнике. Медики отмечают, что результаты данного исследования являются первыми в своем роде.

Тем не менее, они могут стать основой для дальнейшего изучения долгосрочного влияния микробиоты кишечника на здоровье населения.

Естественно, полученные выводы требуют дополнительных исследований и подтверждения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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