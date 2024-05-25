Учёные шокированы: эти виды животных не боятся изменения климата

Какие животные способны пережить изменение климата: выводы исследователей

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление и другие изменения климата угрожают существованию многих видов животных. Однако некоторые представители фауны смогут пережить даже серьёзные экологические катастрофы.

Фото: Sting Rays by Mike Johnston is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первую очередь, это касается некоторых семейств рыб, таких как колюшковые. Сотрудники Макгиллского университета сообщают, что именно эти рыбы обладают способностью быстро адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям.

Канадские учёные пришли к такому выводу по результатам исследования, в ходе которого определялись наиболее "живучие" виды. Выяснилось, что колюшковые лучше всех справляются с изменениями в своей среде обитания.

Эти рыбы способны жить как в солёной, так и в пресной воде, и могут выживать в жидкости практически любой температуры. Преимущество их организма заключается в определённых генетических особенностях.

Речь идёт о генах, которые помогают этим рыбам выживать и размножаться даже в самых неблагоприятных экологических условиях.