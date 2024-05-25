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Невероятная правда о снах: зачем наш мозг тренируется во сне

Ученые объяснили феномен странных снов

1:31
Наука

Американские ученые выяснили причину появления странных и труднообъяснимых снов у людей.

Ученые объяснили феномен странных снов
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сотрудники Университета Тафтса считают, что такие «упражнения» помогают мозгу подготовиться к неожиданным ситуациям, с которыми ему придется столкнуться в будущем. В этом им помог Искусственный интеллект.

Стоит отметить, что на данный момент ученым еще не удалось создать средства, способные фиксировать сновидения человека, что значительно усложняет изучение этого феномена.

Исследователи подошли к этому вопросу с точки зрения механизмов обучения Искусственного интеллекта.

Они обнаружили, что при информационной перегрузке нейросети хорошо запоминают данные и начинают действовать строго по одной разработанной схеме.

Изменив некоторые данные, ученые смогли заставить ИИ отклониться от привычной модели поведения, чтобы нейросеть начала выполнять необычные действия.

Человеческий мозг действует аналогично. Поэтому нам снятся сны.

Учитывая размеренность и упорядоченность поведения большинства людей и отсутствие неожиданностей, ученые предположили, что мозг таким образом тренируется, чтобы оставаться в тонусе. Такая разминка помогает ему реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Кроме того, исследователи заметили, что сновидения являются не побочным продуктом, а вполне самостоятельным явлением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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